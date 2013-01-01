Homepage » Actual

Distrigaz precizează că robinetul pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie

| 17 oct, 18:36

Distrigaz Sud Reţele face, vineri după-amiază, noi precizări în cazul exploziei din Sectorul 5, explicând că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie, fiind protejat de o firidă. Compania explică faptul că, pentru eventuala reluare a furnizării gazului, trebuie îndeplinite mai multe condiţii.

 

”Agentul de intervenţie Distrigaz Sud Reţele ajuns pe teren în dimineaţa zilei de 17 octombrie, ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgenţe, a constatat că sigiliul aplicat ca urmare a intervenţiei de pe 16 octombrie fusese rupt, din cauza unei intervenţii neautorizate. Precizăm că robinetul de branşament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind de altfel protejat de o firidă. Precizăm, de asemenea, că în conformitate cu legislaţia în vigoare Distrigaz Sud Reţele are obligaţia de a pune în siguranţă imobilul prin întreruperea alimentării cu gaze naturale până la remedierea, de către o firmă autorizată de ANRE”, a transmis, vineri supă-amiază, Distrigaz Sud Reţele.
Compania precizează care sunt obligaţiile clienţilor:
  • să întreţină şi să exploateze în condiţii de siguranţă instalaţia de utilizare a gazelor naturale,
  • să asigure efectuarea verificărilor şi reviziilor tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale,
  • să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE,
  • să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizaţi de organisme abilitate.
Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:
  • contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei interioare de utilizare;
  • transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.
”Distrigaz Sud Reţele colaborează cu organele de anchetă prin punerea la dispoziţie a tuturor informaţiilor solicitate de acestea. Ne exprimăm încă o dată compasiunea pentru famillile victimelor”, a mai transmis compania.
Anterior, reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au afirmat că, în urma unei sesizări, echipajele de intervenţie au constatat, joi, prezenţa gazului natural în scara blocului din Sectorul 5 afectat de explozie şi au sistat alimentarea, sigilând robinetul de branşament.
Vineri, s-a primit o nouă sesizare, iar echipajele au ajuns la bloc în momentul exploziei, constatând că sigiliul era rupt.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ