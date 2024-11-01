Homepage » Actual

Kelemen Hunor: Vom avea o anvelopă salarială redusă cu 10%; fiecare ordonator de credite trebuie să vină cu HG

| 18 noi, 18:28

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat, marți, la Parlament, că va exista o reducere a cheltuielilor de personal cu 10%, urmând ca fiecare ordonator de credite din administrația centrală să vină cu câte o hotărâre de guvern.

 

'Niciodată nu s-a pus problema să existe excepții în afară de Educație, că la Educație în pachetul din iulie s-a tăiat. A fost crescută norma de la 18 la 20, după aceea s-au redus ora cu plata și bursele. Și la învățământul superior la fel. (...) Legea arată - cel puțin aseară așa arăta - cu excepția de la Educație și Sănătate. (...) Fiecare după aceea trebuie să rezolve în instituția lui - anvelopa salarială 10 lei, după care tai 10%. Fiecare ordonator trebuie să vină cu hotărâre de guvern. În unele cazuri trebuie să dai și lege și hotărâre de guvern - vorbesc de administrația centrală. La administrația locală e o altă treabă. La administrația centrală nu poți să dai o singură lege. Vom avea o anvelopă salarială mai mică cu 10%. N-o să fie la fel peste tot în administrația centrală, că sunt unele zone unde poți să reduci până la 10%, în alte zone poți să reduci și 20%. Când anvelopa salarială se va decide în proiectul de buget și votată în Parlament, se vede care e situația. (...) Important este să reducem cheltuielile cu 10% și la anvelopa salarială, dacă noi nu reducem, n-avem cum să reducem deficitul bugetar. Deci pur și simplu nu se poate, asta trebuie să înțeleagă toată lumea', a precizat Kelemen Hunor.
În ceea ce privește deficitul bugetar, el a afirmat că '6 au cerut cei de la Comisie', dar 'nu se poate ajunge cu aceste măsuri la 6, se poate ajunge la 6 jumătate'.
Referindu-se la pensiile magistraților, liderul UDMR a menționat că discuția a fost că trebuie trimis proiectul în această săptămână spre CSM. 'Deci nu putem termina săptămâna fără să trimitem proiectul - adică Guvernul - și celelalte măsuri trebuie trimise în avizare. Asta înseamnă vreo 10 zile, depinde de fiecare ministru cum se mișcă, dar nu am discutat de acel pachet. (...) Marea majoritate e de acord că noi trebuie să mergem la pachet cu magistrații și cu reforma din administrația centrală, dar anumite elemente - vorbim de măsurile fiscale și de stimulente pentru economie - nu vor intra în vigoare în 2026', a adăugat el.

 

