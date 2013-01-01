PSD votează împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA prin care ar fi 'limitate' drepturile asiguraților

'Deputații PSD vor vota împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA, prin care sunt limitate drastic drepturile și beneficiile asiguraților. PSD consideră că orice intervenție legislativă în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto trebuie să își propună îmbunătățirea condițiilor pentru persoanele asigurate, nu o înrăutățire a lor. Ca atare, PSD va respinge amendamentele introduse la Camera Deputaților care ar oferi asiguratorilor o poziție de forță în raport cu persoanele asigurate. PSD va susține transpunerea în legislația românească a modificărilor aprobate la nivel european în domeniul asigurărilor de răspundere civilă auto (Directiva 2021/2118/CE)', se arată într-un comunicat de presă al PSD remis AGERPRES.

Social-democrații consideră că această obligație a statului român nu trebuie folosită pentru a se strecura în lege prevederi care 'favorizează asiguratorii în dauna asiguraților'.

'PSD susține principiul practicării unor prețuri rezonabile pentru reparațiile auto acoperite de polițele RCA și combaterea speculei din acest sector de activitate. Însă normalizarea raporturilor dintre firmele de asigurări și service-urile auto nu trebuie realizată pe seama și în dauna plătitorilor de RCA', se precizează în comunicat.