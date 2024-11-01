Sorin Grindeanu: Sub conducerea lui Mark Rutte NATO își reafirmă forța și unitatea

'Am primit astăzi vizita Secretarului General al NATO, Mark Rutte, într-un moment important pentru securitatea europeană și pentru România. Am discutat despre consolidarea prezenței aliate pe Flancul Estic, despre noile amenințări cu drone și, mai ales, despre Hubul European de Securitate Maritimă pe care îl propunem la Marea Neagră, un proiect cu impact strategic pentru întreaga Alianță. Am demonstrat în nenumărate rânduri că suntem un partener serios și respectat în NATO, pregătit să oferim stabilitate, soluții și inițiativă', a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că sub conducerea lui Mark Rutte 'NATO își reafirmă forța, unitatea și capacitatea de a acționa rapid în fața provocărilor'. 'Apreciez leadershipul său echilibrat și abordarea directă, orientată spre rezultate, valori pe care le împărtășim. România rămâne un important pilon de siguranță pentru Europa', a subliniat Grindeanu.

Tag-uri:

loading...