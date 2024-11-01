Buda (PNL): Încercarea de a-l schimba din funcție pe premierul Bolojan e proiectul aripii dragniste din PSD

'Aripa Dragnea încearcă să blocheze reformele României! Problema reală a PSD este 'filonul dragnist', care este în ascensiune la nivelul partidului. Acest grup vrea din nou întreaga putere în PSD și în statul român. Încercarea constantă de a-l schimba din funcție pe premierul Ilie Bolojan este proiectul aripii dragniste din PSD, fiindcă liderul PNL este principalul vector pentru reformarea României', a scris Daniel Buda pe Facebook.

Potrivit acestuia, grupul din PSD la care face referire s-ar comporta similar cu AUR, atacând Guvernul și încercând să îi saboteze reformele.

'Duminica aceasta, PSD trebuie să decidă de ce parte a baricadei este: de cea care modernizează România sau de partea care vrea să o țină ostatică într-o gândire postcomunistă', a mai scris Daniel Buda.

Guvernul a aprobat, în ședința de joi seară, proiectul de buget pentru anul 2026, care urmează să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere și vot.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că social-democrații vor decide duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național, dacă vor susține proiectul de buget pe 2026 și dacă vor depune amendamente.

'O să hotărâm duminică în CPN acest lucru. Lucrurile sunt așa cum le știți. Duminică avem o ședință și vom hotărî ce vom face. (...) Duminică, așa cum am spus, vom hotărî acțiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament și vom avea votul final pe buget. Așa că duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu și dacă vom depune amendamente, noi, ca și grup', a spus acesta, la Palatul Parlamentului.