Premierul Bolojan spune că interconectarea rețelelor energetice cu țările vecine e importantă în cazuri de crize

Întrebat de jurnaliști de ce România ar alege Ucraina pentru a depozita gaze naturale, în contexul exploatării resurselor 'Neptun Deep', premierul a spus că interconectarea rețelelor energetice este importantă pentru toate țările din regiune.

'Nu înseamnă că, dacă Ucraina sau o altă țară are capacitate de depozitare, România va depozita gazele în țara respectivă. Înseamnă că există această posibilitate, suntem în această parte de Europă în care, atunci când putem, țările din această parte de Europă, pentru a ne asigura rezervele de combustibil, pentru a ne asigura surse de alimentare diverse, trebuie să colaborăm atât pe zona de interconectări - magistrale de gaz, magistrale de rețele electrice de mare putere, zone de stocare, în așa fel ca atunci când este cazul să ne putem ajuta unii pe alții', a spus Ilie Bolojan.

El a declarat că între toate țările din regiune există sisteme de interconectare, iar cele cu Ucraina și Serbia au fost dezvoltate mai mult în perioada comunistă, dar trebuie să se lucreze la îmbunătățirea conectării pe relația Ungaria - Austria, pe componenta de electricitate.

'Iar pe partea de gaz, sunt gâtuiri pe coridorul vertical Nord-Sud, în zona Bulgariei, unde mai trebuie crescută capacitatea, în așa fel încât aceste țări să aibă posibilitatea de interconectare și să ne susținem unii pe alții în situații de criză', a mai explicat premierul Bolojan.