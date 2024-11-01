Premierul Bolojan spune că interconectarea rețelelor energetice cu țările vecine e importantă în cazuri de crize

| 13 mar, 20:46

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în timpul unei vizite în Bihor, că interconectarea rețelelor de energie electrică și de gaz cu țările din regiune este importantă pentru susținerea reciprocă în caz de crize.

 

Întrebat de jurnaliști de ce România ar alege Ucraina pentru a depozita gaze naturale, în contexul exploatării resurselor 'Neptun Deep', premierul a spus că interconectarea rețelelor energetice este importantă pentru toate țările din regiune.
'Nu înseamnă că, dacă Ucraina sau o altă țară are capacitate de depozitare, România va depozita gazele în țara respectivă. Înseamnă că există această posibilitate, suntem în această parte de Europă în care, atunci când putem, țările din această parte de Europă, pentru a ne asigura rezervele de combustibil, pentru a ne asigura surse de alimentare diverse, trebuie să colaborăm atât pe zona de interconectări - magistrale de gaz, magistrale de rețele electrice de mare putere, zone de stocare, în așa fel ca atunci când este cazul să ne putem ajuta unii pe alții', a spus Ilie Bolojan.
El a declarat că între toate țările din regiune există sisteme de interconectare, iar cele cu Ucraina și Serbia au fost dezvoltate mai mult în perioada comunistă, dar trebuie să se lucreze la îmbunătățirea conectării pe relația Ungaria - Austria, pe componenta de electricitate.
'Iar pe partea de gaz, sunt gâtuiri pe coridorul vertical Nord-Sud, în zona Bulgariei, unde mai trebuie crescută capacitatea, în așa fel încât aceste țări să aibă posibilitatea de interconectare și să ne susținem unii pe alții în situații de criză', a mai explicat premierul Bolojan.

 

Mircea Abrudean

Mircea Abrudean: Coaliția cred că mai rezistă; nu-mi doresc ca PSD să iasă de la guvernare

13 mar, 20:50
Citeşte mai departe
buda

Buda (PNL): Încercarea de a-l schimba din funcție pe premierul Bolojan e proiectul aripii dragniste din PSD

13 mar, 20:48
Citeşte mai departe
bolojan

Premierul Bolojan spune că interconectarea rețelelor energetice cu țările vecine e importantă în cazuri de crize

13 mar, 20:46
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a divorțat de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”

Citeşte mai departe
Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Robert Negoiţă
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Emanuel Ungureanu
Deputatul Emanuel Ungureanu cere DNA explicaţii despre dosarul zborurilor Nordis-Ciolacu
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
