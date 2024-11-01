Mircea Abrudean: Coaliția cred că mai rezistă; nu-mi doresc ca PSD să iasă de la guvernare

'Eu cred că mai rezistă. Turbulențe au mai fost, sunt oarecum normale, e și o perioadă mai complicată, fiecare e mai productiv în declarații politice decât ar trebui să fie pentru această situație în care ne aflăm, dar cred că sunt, totuși, oameni responsabili în toate partidele din coaliție și înțeleg importanța stabilității politice a României, mai ales în acest context complicat, cu războaie la graniță, cu conflictul din Orientul Mijlociu, care ne afectează din punct de vedere energetic, și nu e momentul pentru instabilitate politică, pentru că asta ar duce România într-o criză prelungită, de care nu are nimeni nevoie', a spus Mircea Abrudean.

De asemenea, președintele Senatului consideră că PSD nu va ieși de la guvernare și a subliniat că nici nu-și dorește acest lucru. El s-a declarat convins și că bugetul va trece de Parlament 'fără probleme'.

'Nu cred că PSD va ieși de la guvernare, eu nu-mi doresc asta și cred că nimeni nu-și dorește, pentru că, până la urmă, e cel mai mare partid din coaliție și până acum lucrurile au funcționat normal. Funcționarea coaliției se vede la vot, nu în declarații politice și nu la televizor. Aici, fiecare vorbește uneori prea mult, din punctul meu de vedere. Dar când a fost vorba de vot, coaliția a funcționat foarte bine, a respins toate moțiunile de cenzură, (...) avem un proiect de buget adoptat de această coaliție, cred că bugetul va trece în Parlament fără probleme', a mai menționat președintele Senatului.

Mircea Abrudean este senator PNL de Cluj, fost secretar general al Guvernului și fost prefect în județul Cluj.