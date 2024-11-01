Moșteanu: Miercuri vom închide discuția privind pensiile magistraților

'Am stabilit aseară că, până la finalul zilei, până mâine, o să avem o soluție agreată de toți partenerii din coaliție și o să mergem cu ea mai departe. Până la finalul zilei vom discuta între noi, vom vedea unde ne putem întâlni, cumva ascultându-i și pe magistrați, au mai fost discuții, înțeleg, pe parcursul zilei și vor mai fi, și vom avea o soluție cu care trebuie să mergem mai departe. Dânșii la discuția aceea de săptămâna trecută au vrut mult mai mult, de fapt, au venit: hai să discutăm, dar au vrut mult mai mult. În opinia mea și a colegilor mei, este inacceptabil ce au cerut și vom vedea dacă putem să ne întâlnim la o variantă comună', a afirmat Moșteanu, la Parlament.

El a adăugat că miercuri va fi o decizie în coaliție pe acest pachet de măsuri.

'Au fost discuții, nu știu dacă a vorbit președintele. Eu aștept să mă văd pe finalul zilei cu premierul, voi vorbi și cu ceilalți lideri din coaliție să vedem, punând cap la cap informațiile, unde am ajuns și mâine vom avea o decizie de coaliție pe acest pachet. Asta s-a stabilit ieri - miercuri închidem discuția', a transmis reprezentantul USR.