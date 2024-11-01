Homepage » Actual

Moșteanu: Miercuri vom închide discuția privind pensiile magistraților

| 18 noi, 18:34

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că discuția privind pensiile magistraților va fi închisă miercuri, menționând că, în opinia sa și a colegilor, este 'inacceptabil' ce au cerut reprezentanții acestora și speră să se ajungă la o variantă comună.

 

'Am stabilit aseară că, până la finalul zilei, până mâine, o să avem o soluție agreată de toți partenerii din coaliție și o să mergem cu ea mai departe. Până la finalul zilei vom discuta între noi, vom vedea unde ne putem întâlni, cumva ascultându-i și pe magistrați, au mai fost discuții, înțeleg, pe parcursul zilei și vor mai fi, și vom avea o soluție cu care trebuie să mergem mai departe. Dânșii la discuția aceea de săptămâna trecută au vrut mult mai mult, de fapt, au venit: hai să discutăm, dar au vrut mult mai mult. În opinia mea și a colegilor mei, este inacceptabil ce au cerut și vom vedea dacă putem să ne întâlnim la o variantă comună', a afirmat Moșteanu, la Parlament.
El a adăugat că miercuri va fi o decizie în coaliție pe acest pachet de măsuri.
'Au fost discuții, nu știu dacă a vorbit președintele. Eu aștept să mă văd pe finalul zilei cu premierul, voi vorbi și cu ceilalți lideri din coaliție să vedem, punând cap la cap informațiile, unde am ajuns și mâine vom avea o decizie de coaliție pe acest pachet. Asta s-a stabilit ieri - miercuri închidem discuția', a transmis reprezentantul USR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, îşi asumă plantarea unui milion de copaci în Bucureşti

20 noi, 20:40
Citeşte mai departe
nasui

Năsui (USR): În sfârșit o veste bună pentru România - impozitele locale nu vor mai crește de la 1 ianuarie

20 noi, 20:56
Citeşte mai departe
fifor

Fifor: Românii sunt cu apa la gură și premierul le flutură în față statistici care nu mai păcălesc pe nimeni

20 noi, 20:54
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Miss Jamaica a căzut de pe scenă în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
buzo
Buzoianu: Legea adoptată în Parlament, care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă, este o rușine
abrude
Abrudean: Interesul național să fie prezentat și reprezentat corect; să identificăm soluții cu românii de pretutindeni
Muraru
Muraru (PNL): Am sesizat AEP privind posibilele încălcări ale legislației la finanțarea campaniilor de către AUR
PSD
PSD votează împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA prin care ar fi 'limitate' drepturile asiguraților
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Senatoare POT, atacată cu ranga într-o parcare din București de o altă femeie: Scandalul a izbucnit din cauza unui bărbat
h
Zelenski sfidează presiunile interne și îl menține în funcție pe cel mai puternic consilier al său, în ciuda scandalului de corupție care zguduie Ucraina
h
BREAKING Horațiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile
economica.net
feminis.ro
h
Miss Jamaica a căzut de pe scenă în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe
h
Statuia de ceară a prințesei Diana purtând ''rochia răzbunării'', inaugurată la Muzeul Grévin din Paris
h
Actorul Eddie Murphy spune că nu știe cum a ajuns să aibă 10 copii
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ