Alexandru Nazare: Comisia Europeană confirmă eficienţa mǎsurilor adoptate de Guvern

”Comisia Europeană confirmă eficienţa mǎsurilor adoptate de Guvern. România intră pe o direcţie de dezvoltare predictibilǎ, cu investiţii în creştere şi o economie care se stabilizează. Investiţiile cresc şi devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport CE”, a scris, marţi, pe Facebook, Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului Finanţelor, deşi creşterea PIB este estimată la 0,7% în 2025, investiţiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene şi proiectele aflate în derulare.

”Deficitul bugetar scade, conform evaluǎrii CE: de la 9,3% din PIB în 2024, la 8,4% în 2025, Comisia proiectând un deficit de 6,2% în 2026. Un semnal important, ce confirmǎ, de asemenea, eficienţa măsurilor de consolidare fiscală”, a mai transmis ministrul.

Acesta afirmă că, potrivit Comisiei Europene, piaţa muncii rămâne stabilă, cu o revenire a ratei şomajului la aprox. 5,6% până în 2027, pe măsură ce economia se întăreşte.

”Inflaţia se reduce treptat: după presiunile din 2024–2025, prognoza CE arată o scădere sub 6% din 2026, ceea ce va sprijini consumul şi încrederea populaţiei. Schimbǎrile de substanţǎ în modul în care tratǎm finanţele publice transmit, încǎ o datǎ, semnale importante partenerilor internaţionali. România este pe drumul cel bun”, susţine Nazare.

Previziuni economice de toamnă publicate, luni, de Comisia Europeană arată o creştere mai lentă a PIB-ului României.

Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4%, în primăvară, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an. Pentru anul viitor este prognozată o creştere economică de 1,1%, iar pentru 2027 de 2,1%. Creşterea din acest an este sub media UE.

Comisia se aşteaptă la o creştere de 1,4% la nivelul UE, în acest an şi anul viitor, şi de 1,5% în 2027.