Alexandru Nazare: Comisia Europeană confirmă eficienţa mǎsurilor adoptate de Guvern

| 18 noi, 18:27

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, marţi, că ultimul raport al Comisiei Europene ”confirmă eficienţa mǎsurilor adoptate de Guvern” şi faptul că schimbǎrile de substanţǎ în care sunt tratate finanţele publice ”transmit semnale importante partenerilor internaţionali”. Deşi creşterea PIB este estimată la 0,7% în 2025, ministrul susţine că investiţiile vor accelera în 2026–2027. În plus, deficitul va scădea, la fel şi inflaţia.

 

”Comisia Europeană confirmă eficienţa mǎsurilor adoptate de Guvern. România intră pe o direcţie de dezvoltare predictibilǎ, cu investiţii în creştere şi o economie care se stabilizează. Investiţiile cresc şi devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport CE”, a scris, marţi, pe Facebook, Alexandru Nazare.
Potrivit ministrului Finanţelor, deşi creşterea PIB este estimată la 0,7% în 2025, investiţiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene şi proiectele aflate în derulare.
”Deficitul bugetar scade, conform evaluǎrii CE: de la 9,3% din PIB în 2024, la 8,4% în 2025, Comisia proiectând un deficit de 6,2% în 2026. Un semnal important, ce confirmǎ, de asemenea, eficienţa măsurilor de consolidare fiscală”, a mai transmis ministrul.
Acesta afirmă că, potrivit Comisiei Europene, piaţa muncii rămâne stabilă, cu o revenire a ratei şomajului la aprox. 5,6% până în 2027, pe măsură ce economia se întăreşte.
”Inflaţia se reduce treptat: după presiunile din 2024–2025, prognoza CE arată o scădere sub 6% din 2026, ceea ce va sprijini consumul şi încrederea populaţiei. Schimbǎrile de substanţǎ în modul în care tratǎm finanţele publice transmit, încǎ o datǎ, semnale importante partenerilor internaţionali. România este pe drumul cel bun”, susţine Nazare.
Previziuni economice de toamnă publicate, luni, de Comisia Europeană arată o creştere mai lentă a PIB-ului României.
Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4%, în primăvară, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an. Pentru anul viitor este prognozată o creştere economică de 1,1%, iar pentru 2027 de 2,1%. Creşterea din acest an este sub media UE.
Comisia se aşteaptă la o creştere de 1,4% la nivelul UE, în acest an şi anul viitor, şi de 1,5% în 2027.

 

