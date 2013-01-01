Homepage » Actual

Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!

| 14 oct, 18:40

 

Deputatul Mihai Fifor (PSD) afirmă că îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat şi PSD va susţine categoric în Coaliţie ca Guvernul să respecte mecanismul salariului minim european.

 

 

 

”Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat! România are nevoie de creştere, nu de austeritate de dragul austerităţii. Premierul Bolojan a anunţat, în repetate rânduri, intenţia de a îngheţa salariile, pensiile şi salariul minim până la sfârşitul anului 2026, pe motiv de disciplină bugetară. Această propunere vine însă într-un moment în care românii resimt deja o scădere reală a veniturilor, iar economia dă semne clare încetinire”, spune deputatul PSD, pe Facebook.
Mihai Fifor arată că numai în luna august, câştigul salarial mediu net a scăzut cu 5,5% în termeni reali, potrivit datelor oficiale. ”Ajustat cu inflaţia, acest indicator arată că peste 94% dintre angajaţi muncesc mai mult pentru mai puţin, în timp ce inflaţia rămâne la 9,9% – cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Puterea de cumpărare s-a redus dramatic, iar consumul intern este în cădere liberă. În aceste condiţii, îngheţarea veniturilor nu ar aduce stabilitate, ci ar accentua recesiunea şi ar lovi direct în oameni”, explică Fifor.
Liderul PSD Arad mai declară că ”PSD consideră că România are nevoie de politici care protejează veniturile şi stimulează economia, nu de măsuri de austeritate prezentate drept reforme”.
”De aceea, vom susţine categoric în Coaliţie ca Guvernul să respecte mecanismul salariului minim european, care prevede majorarea acestui venit în funcţie de evoluţiile economice”, anunţă Fifor.
El arată că acest mecanism a fost reglementat la nivelul Parlamentului European, printr-o directivă promovată şi susţinută de europarlamentarii PSD, alături de grupul S&D, şi a fost transpus în legislaţia naţională printr-un act normativ elaborat de PSD.
”Datorită acestor reglementări, salariul minim este singurul venit care nu poate fi îngheţat prin decizia Guvernului Bolojan. şadar, discuţia din Coaliţie nu va fi dacă salariul minim creşte, ci cu cât. Pentru că românii au nevoie de încredere, de venituri corelate cu realitatea şi de o guvernare care să protejeze munca cinstită”, menţionează deputatul PSD. PSD rămâne consecvent în apărarea dreptului la un trai decent şi la o economie care lucrează pentru oameni, nu împotriva lor.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Corupția trebuie atacată frontal; trebuie să devină o preocupare a SRI, prin mecanisme constituționale

14 oct, 18:38
Citeşte mai departe
Marius Budăi

Marius Budăi: Salariul minim va crește în anul următor, nu va fi înghețat; asigur de acest lucru

14 oct, 18:33
Citeşte mai departe
PSD

PSD votează împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA prin care ar fi 'limitate' drepturile asiguraților

14 oct, 18:31
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Fiica lui Irinel Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei. „Diagnosticul a fost confirmat”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Bujduveanu
Bujduveanu: Văd posibilă, cel mai bine, o alianță guvernamentală în același format
drula
Drulă: Alegerile nu sunt un moft; îl invit pe Sorin Grindeanu să afle părerea bucureștenilor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO Teroare la Brăila: Femeie desfigurată, după ce a fost snopită în bătaie de același vecin care îi spărsese casa cu o lună în urmă
h
VIDEO Cum se vede de la Cotroceni ascensiunea AUR? Ludovic Orban avertizează coaliția: 'Singura soluție este ca...'
h
Sfârșitul unui simbol cultural: Canalul TV care a definit tinerețea unei generații își încheie existența
economica.net
feminis.ro
h
Fiica lui Irinel Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei. „Diagnosticul a fost confirmat”
h
Alec Baldwin şi fratele său Stephen, victime ale unui accident de maşină
h
Taylor Swift anunță o serie documentară pentru ''a închide cartea'' despre turneul ''Eras Tour''
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ