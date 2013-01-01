Homepage » Actual

Abrudean: Interesul național să fie prezentat și reprezentat corect; să identificăm soluții cu românii de pretutindeni

| 16 oct, 18:56

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidențiat, joi, că politicienii trebuie să identifice împreună cu românii de pretutindeni cele mai bune soluții pentru România, astfel încât interesul național să fie prezentat și reprezentat corect.

 

'Am deschis astăzi lucrările Universității de Vară a Românilor de Pretutindeni, organizată la Parlament. Evenimentul este un dialog constant pentru soluții și pentru acțiune, cu o semnificație clară: instituțiile statului și românii din comunitățile istorice și din diaspora stau și sunt împreună. Avem nevoie ca interesul național să fie prezentat și reprezentat corect și noi, ca politicieni, trebuie să începem să fim mai atenți la vocile românilor de pretutindeni, pentru a identifica împreună cele mai bune soluții pentru România', a scris Abrudean, joi, pe Facebook.
Potrivit președintelui Senatului, prin sprijinirea școlilor, bisericilor românești și a limbii române va fi protejată 'identitatea culturală și spirituală a României'.
'Putem începe cu sprijin pentru școlile și bisericile românești care sunt coloana vertebrală a identității naționale a unui popor. Dacă le protejăm pe acestea și, totodată, protejăm și limba română, atunci vom întări legătura dintre stat și comunități, vom proteja identitatea culturală și spirituală a României. Vom fi puternici, împreună', a adăugat Abrudean.

 

Grindeanu la Congresul PES: România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate

16 oct, 19:02
Muraru

Muraru (PNL): Am sesizat AEP privind posibilele încălcări ale legislației la finanțarea campaniilor de către AUR

16 oct, 19:04
Ionuț Stroe

Ionuț Stroe (PNL): Îi cer ministrului Daniel David o dezbatere națională privind educația media în școli

16 oct, 19:00
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Bujduveanu
Bujduveanu: Văd posibilă, cel mai bine, o alianță guvernamentală în același format
drula
Drulă: Alegerile nu sunt un moft; îl invit pe Sorin Grindeanu să afle părerea bucureștenilor
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
