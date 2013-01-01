Abrudean: Interesul național să fie prezentat și reprezentat corect; să identificăm soluții cu românii de pretutindeni

'Am deschis astăzi lucrările Universității de Vară a Românilor de Pretutindeni, organizată la Parlament. Evenimentul este un dialog constant pentru soluții și pentru acțiune, cu o semnificație clară: instituțiile statului și românii din comunitățile istorice și din diaspora stau și sunt împreună. Avem nevoie ca interesul național să fie prezentat și reprezentat corect și noi, ca politicieni, trebuie să începem să fim mai atenți la vocile românilor de pretutindeni, pentru a identifica împreună cele mai bune soluții pentru România', a scris Abrudean, joi, pe Facebook.

Potrivit președintelui Senatului, prin sprijinirea școlilor, bisericilor românești și a limbii române va fi protejată 'identitatea culturală și spirituală a României'.

'Putem începe cu sprijin pentru școlile și bisericile românești care sunt coloana vertebrală a identității naționale a unui popor. Dacă le protejăm pe acestea și, totodată, protejăm și limba română, atunci vom întări legătura dintre stat și comunități, vom proteja identitatea culturală și spirituală a României. Vom fi puternici, împreună', a adăugat Abrudean.