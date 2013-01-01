Grindeanu la Congresul PES: România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate

'Președintele interimar al Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, participă, în perioada 16-18 octombrie 2025, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, alături de liderii de centru-stânga din întreaga Europă. Președintele Sorin Grindeanu va susține o intervenție în cadrul panelului 'Social Europe, Strong Europe', unde va sublinia importanța unei Europe sociale puternice, a investițiilor publice și a unui buget european ambițios. În discursul său, va transmite mesajul clar că România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate și să construiască o economie bazată pe coeziune, solidaritate și dezvoltare durabilă', se arată într-un comunicat de presă remis joi AGERPRES de PSD.

Pe durata Congresului, președintele interimar al PSD va avea o serie de întâlniri bilaterale cu Stefan Lofven, președintele Partidului Socialiștilor Europeni, Iratxe Garcia Perez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European, Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei și președinte al PSOE, Antonio Costa, președintele Consiliului European.

Din delegația PSD fac parte: Lia Olguța Vasilescu, Simona Bucura-Oprescu, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Florin Manole.