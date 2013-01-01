Grindeanu la Congresul PES: România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, participă de joi până sâmbătă la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, unde va transmite mesajul clar că România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate și să construiască o economie bazată pe coeziune, solidaritate și dezvoltare durabilă.
'Președintele interimar al Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, participă, în perioada 16-18 octombrie 2025, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, alături de liderii de centru-stânga din întreaga Europă. Președintele Sorin Grindeanu va susține o intervenție în cadrul panelului 'Social Europe, Strong Europe', unde va sublinia importanța unei Europe sociale puternice, a investițiilor publice și a unui buget european ambițios. În discursul său, va transmite mesajul clar că România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate și să construiască o economie bazată pe coeziune, solidaritate și dezvoltare durabilă', se arată într-un comunicat de presă remis joi AGERPRES de PSD.
Pe durata Congresului, președintele interimar al PSD va avea o serie de întâlniri bilaterale cu Stefan Lofven, președintele Partidului Socialiștilor Europeni, Iratxe Garcia Perez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European, Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei și președinte al PSOE, Antonio Costa, președintele Consiliului European.
Din delegația PSD fac parte: Lia Olguța Vasilescu, Simona Bucura-Oprescu, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Florin Manole.
