Drulă: Alegerile nu sunt un moft; îl invit pe Sorin Grindeanu să afle părerea bucureștenilor

'Îl invit pe domnul Grindeanu la o plimbare prin București. Să afle și el părerea bucureștenilor despre alegeri. Eu am vorbit cu zeci de oameni pe stradă, în parcuri, chiar și aici, pe Facebook. Mie îmi spun bucureștenii un lucru: vor alegeri cât mai repede', a scris Drulă pe Facebook.

El a adăugat că bucureștenii vor să își aleagă primarul, 'pentru că așa e normal într-o democrație'.

'Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureștenilor. Dreptul lor democratic, pe care nimeni nu are voie să-l calce în picioare. Bucureștiul are nevoie de un primar ales de oameni, care să facă ordine în trafic și în administrație, să ducă orașul mai departe. Acceptați provocarea? Vă scot în București pentru a afla părerea oamenilor?', a mai transmis Drulă.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că o eventuală candidatură comună a PNL și USR pentru Primăria Capitalei ar indica intenția de a izola PSD.

În opinia sa, bucureștenii sunt mai preocupați de proiectele pentru oraș decât de preferințele liderilor politici.

'Contează ca bucureștenii să aibă un proiect pentru București, de această dată, bine așezat, contează să se întâmple lucruri pentru bucureșteni, mai important dacă e Cătălin Drulă sau Ciucu sau ceilalți, nu e nimic opțional. Eu vă spun că în acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să existe un proiect și un program așezat pentru bucureșteni', a spus Grindeanu.