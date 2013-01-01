Homepage » Actual

Ionuț Stroe (PNL): Îi cer ministrului Daniel David o dezbatere națională privind educația media în școli

| 16 oct, 19:00

Deputatul PNL Ionuț Stroe îi solicită ministrului Educației, Daniel David, inițierea unei dezbateri naționale privind educația media în școli, susținând că demersul de elaborare a unui ghid de folosire a inteligenței artificiale în școli este necesar, dar nu suficient.

 

'Îi cer ministrului Daniel David să ne punem toți la masă și să lansăm o dezbatere națională privind educația media în școli. Salut declarația ministrului Educației, Daniel David, de azi privind elaborarea unui ghid de folosire a inteligenței artificiale în școli. Consider că acest demers este necesar, dar nu suficient. De fapt, România are nevoie de o strategie educațională care merge către formarea discernământului', a scris Stroe pe Facebook.
În opinia liberalului, este necesară o dezbatere națională cu profesori, experți digitali, ONG-uri și decidenți politici.
'Problema reală nu este doar 'cum' folosim AI, ci 'cine' o folosește și cu ce nivel de alfabetizare media. În lipsa gândirii critice, elevii pot ajunge să creadă orice văd online, iar în epoca dezinformării, asta înseamnă vulnerabilitate socială. De aceea, îi propun public ministrului Daniel David să lansăm o dezbatere națională privind educația media în școli. Să ne punem cu toții la masă: profesori, experți digitali, ONG-uri și decidenți politici și să tratăm cauza, nu efectul', a transmis Ionuț Stroe.
El a menționat că profesorii trebuie să fie primii care înțeleg cum se formează discernământul digital.
'Oare ar fi oportună introducerea educației media ca principiu transversal în ciclul primar și gimnazial și ca materie obligatorie la liceu? Cum îi putem forma pe profesori? Este posibil un program național de alfabetizare media pentru cadrele didactice, care să le ofere acces la cursuri practice, platforme digitale și certificare profesională în domeniu? Pentru că profesorii trebuie să fie primii care înțeleg cum se formează discernământul digital. E ca atunci când vrei să predai înotul, dar nu ai intrat niciodată în apă. Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare pentru a o explica', a subliniat Ionuț Stroe.

 

