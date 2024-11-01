Abrudean îndeamnă alegătorii să meargă duminică la vot: Bucureștiul are nevoie de un primar cât mai legitim

'Cu doar câteva zile înainte de momentul votului de duminică, e bine să ne gândim ce fel de viitor ne dorim pentru noi și pentru București. Personal, cred că cel mai bun vot pentru viitorul Capitalei este votul pentru Ciprian Ciucu', a susținut Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El subliniază că, 'indiferent de opțiunea politică', bucureștenii trebuie să meargă în număr cât mai mare la vot.

'Bucureștiul are nevoie de un primar cât mai legitim, iar în lipsa unui tur doi, singurul instrument de a crește legitimitatea este prezența ridicată la vot. Și să fim conștienți că absența bucureștenilor la vot riscă să aducă în funcția de primar un candidat extremist. Bucureștiul nu își permite experimente cu persoane care vor împinge orașul într-o direcție total greșită', a arătat Mircea Abrudean.

Aproape 1.800.000 de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați duminică la urne pentru a-l alege pe cel care va conduce Primăria Capitalei până în anul 2028.

Zece reprezentanți ai unor partide politice și șapte independenți, unul susținut de o alianță, au intrat în competiția pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din 7 decembrie.

Fotoliul de la Primăria Generală a fost lăsat liber de Nicușor Dan după ce a câștigat mandatul de președinte al țării, în luna mai, interimatul fiind asigurat de liberalul Stelian Bujduveanu.