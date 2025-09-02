Homepage » Actual

Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!

09 sep, 18:38

Fostul ministru de Finanţe Adrian Câciu (PSD) s-a lansat într-un atac la adresa lui Marcel Boloş, arătând că ştia că e mincinos dar nu se aştepta să fie şi lipsit de caracter şi i-a cerut să explice de ce a depăsit, în doar o lună, deficitul propus tot de el.

 

”L-o fi durut la bască, pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?”, se întreabă Câciu. Reacţia după a social-democratului vine după ce fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a declarat că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap” şi că acesta i-a spus că ”îl doare în organul genital de deficit”.
”Dacă te uiti la actele oficiale ale Guvernului observi că Boloş minte de rupe. Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter! Cred ca nimeni nu se aştepta! Dar, cum ceea ce spune un fost ministru de finanţe poate arunca în aer pieţele financiare şi provoca o serie de riscuri cu privire la costul de finanţare (dobânda) cred că e bine să prezentăm documentele oficiale asumate de Guvernul României, cu premier cu tot!”, a scris Adrian Câciu Pe Facebook.
El arată că bugetul s-a aprobat cu un deficit de 5% din PIB stabilit prin Legea Plafoanelor iar prin OUG 113/2024, deficitul a fost modificat la 6,95%.
”Executia la noiembrie prezenta un deficit de 7,12% din PIB. Prin OUG 138/05 decembrie 2024, deficitul s-a asumat a fi 7,9% din PIB. Asta ca sa lamurim si minciuna că a informat si nu a fost ascultat! Retineti ca deficitul la 11 luni era 7,12% iar Bolos a propus in 5 decembrie un deficit de 7,9% pentru final de an, deficit aprobat de Guvern si de premier prin OUG 138/2024”, explică Câciu.
”Ce trebuie sa explice Bolos este de ce a depăsit, în doar o lună, deficitul propus tot de el, de a ajuns de la 7,9% la 8,65% pe cash si 9,3% pe ESA. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”. mai comentează fostul ministru.
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au nceput din 18 august 2024. ” Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloş.
Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a afirmat, la Antena 1, că ”se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”. ”Când i-am spus domnului…«domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş.

 

