Bujduveanu: Văd posibilă, cel mai bine, o alianță guvernamentală în același format

'Eu văd posibilă, cel mai bine, o alianță guvernamentală la fel, în același format. Cred că Guvernul are astăzi cea mai grea misiune și trebuie cu toții să susținem măsurile guvernamentale, suntem în această alianță patru partide, plus minoritățile, cu siguranță toată lumea trebuie să aibă un cuvânt de zis', a spus Bujduveanu, cu prilejul unei vizite de lucru la Pasajul Apărătorii Patriei.

Chestionat dacă exclude o alianță PNL-USR, el a subliniat că prioritatea Primăriei Capitalei împreună cu cele de sector este rezolvarea problemei traficului, care persistă de ani de zile.

'Aici avem câteva soluții punctuale și aplicate la reabilitarea transportului în comun, de la aducerea de vehicule noi, ce am făcut în ultimii ani de zile, de la crearea de noi bulevarde și pasaje care să preia din trafic, la interconectarea acestor lucrări și partea guvernamentală, care ține de stabilitatea macroeconomică a țării, unde ar trebui toată lumea să contribuie, așa cum contribuie la București. Relația între primarii de sectoare și Primăria Capitalei este una foarte bună și, la fel, și la Guvern trebuie să fie o relație foarte bună între partenerii de guvernare', a afirmat Stelian Bujduveanu.

La rândul său, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a evidențiat importanța unui candidat unic al coaliției pentru bucureșteni.

'Este normal și este firesc să avem un candidat, un proiect pentru bucureșteni. Această splitare și această împărțire între electorat de stânga și electorat de dreapta, electorat suveranist la nivelul Bucureștiului este extrem de toxică, nu face altceva decât să polarizeze mai mult societatea și ura potențială pe care o astfel de scindare a forțelor din coaliție ar putea să o determine în București și nu numai, este una pe care nu o putem măsura la această oră. De aceea, așa cum am dovedit că pentru interesul comun putem face aceste compromisuri, tot așa consider ferm că este esențial ca această coaliție să aibă un candidat', a adăugat Daniel Băluță.