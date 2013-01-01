Muraru (PNL): Am sesizat AEP privind posibilele încălcări ale legislației la finanțarea campaniilor de către AUR
Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat, joi, că a sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la posibile încălcări grave ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale de către Partidul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale ale formațiunii.
'Sesizarea, transmisă astăzi instituției, solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale ale AUR și declanșarea unei anchete complete, în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Investigațiile publice, completate de informațiile prezentate în sesizare, conturează un tablou alarmant al unei campanii bazate pe muncă neplătită, propagandă mascată și dezinformare finanțată din surse neclare', a scris Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL și președinte PNL Iași, pe Facebook.
El a arătat că programul de 'internship' promovat de AUR, 'în fapt o formă de exploatare politică a tinerilor', ar fi fost folosit pentru activități electorale ilegale, inclusiv pentru operarea unui call center și producerea de conținut politic - acțiuni interzise și nedeclarate conform legii.
Muraru susține că, mai mult, campania online a AUR, desfășurată pe platforme precum TikTok și Facebook, a implicat cheltuieli de propagandă electorală neraportate, 'printr-o rețea informală de conturi false, pagini anonime și site-uri fantomă'.
'Aceste mecanisme au fost folosite pentru a manipula opinia publică și a induce în eroare alegătorii în timpul campaniei electorale, inclusiv prin campanii de dezinformare despre alți candidați', mai arată Muraru.
Potrivit acestuia, 'România nu mai poate tolera o formațiune care își clădește capitalul electoral pe minciună, fanatism și încălcarea legii'.
'AUR nu este un partid antisistem, este un partid antistat. Când transformi tinerii în instrumente de propagandă, când folosești resurse publice în scop electoral și când manipulezi opinia publică prin campanii de dezinformare finanțate netransparent, nu ești un actor democratic - ești un pericol pentru democrație. Solicit Autorității Electorale Permanente să acționeze cu toată fermitatea și să oprească rambursarea oricărei sume provenite din cheltuieli ilegale. Legea trebuie să fie aceeași pentru toți - și pentru cei care țipă cel mai tare despre patriotism', a mai scris Muraru.
