Homepage » Actual

Muraru (PNL): Am sesizat AEP privind posibilele încălcări ale legislației la finanțarea campaniilor de către AUR

| 16 oct, 19:04

Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat, joi, că a sesizat oficial Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la posibile încălcări grave ale legislației privind finanțarea campaniilor electorale de către Partidul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale ale formațiunii.

 

'Sesizarea, transmisă astăzi instituției, solicită oprirea rambursării cheltuielilor electorale ale AUR și declanșarea unei anchete complete, în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Investigațiile publice, completate de informațiile prezentate în sesizare, conturează un tablou alarmant al unei campanii bazate pe muncă neplătită, propagandă mascată și dezinformare finanțată din surse neclare', a scris Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL și președinte PNL Iași, pe Facebook.
El a arătat că programul de 'internship' promovat de AUR, 'în fapt o formă de exploatare politică a tinerilor', ar fi fost folosit pentru activități electorale ilegale, inclusiv pentru operarea unui call center și producerea de conținut politic - acțiuni interzise și nedeclarate conform legii.
Muraru susține că, mai mult, campania online a AUR, desfășurată pe platforme precum TikTok și Facebook, a implicat cheltuieli de propagandă electorală neraportate, 'printr-o rețea informală de conturi false, pagini anonime și site-uri fantomă'.
'Aceste mecanisme au fost folosite pentru a manipula opinia publică și a induce în eroare alegătorii în timpul campaniei electorale, inclusiv prin campanii de dezinformare despre alți candidați', mai arată Muraru.
Potrivit acestuia, 'România nu mai poate tolera o formațiune care își clădește capitalul electoral pe minciună, fanatism și încălcarea legii'.
'AUR nu este un partid antisistem, este un partid antistat. Când transformi tinerii în instrumente de propagandă, când folosești resurse publice în scop electoral și când manipulezi opinia publică prin campanii de dezinformare finanțate netransparent, nu ești un actor democratic - ești un pericol pentru democrație. Solicit Autorității Electorale Permanente să acționeze cu toată fermitatea și să oprească rambursarea oricărei sume provenite din cheltuieli ilegale. Legea trebuie să fie aceeași pentru toți - și pentru cei care țipă cel mai tare despre patriotism', a mai scris Muraru.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Grindeanu

Grindeanu la Congresul PES: România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate

16 oct, 19:02
Citeşte mai departe
Muraru

Muraru (PNL): Am sesizat AEP privind posibilele încălcări ale legislației la finanțarea campaniilor de către AUR

16 oct, 19:04
Citeşte mai departe
Ionuț Stroe

Ionuț Stroe (PNL): Îi cer ministrului Daniel David o dezbatere națională privind educația media în școli

16 oct, 19:00
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Stil și confort în sezonul rece - ce încălțăminte să alegi?

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Bujduveanu
Bujduveanu: Văd posibilă, cel mai bine, o alianță guvernamentală în același format
drula
Drulă: Alegerile nu sunt un moft; îl invit pe Sorin Grindeanu să afle părerea bucureștenilor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO 'Păi cum ați devenit borfașă, doamnă? Ați luat bani!?' - Marian Ceaușescu, către șefa Spitalului Militar Central, la sediul DNA
h
Legea pensiilor private stârnește dispute: Avocatul Poporului consideră că statul rămâne proprietar asupra contribuțiilor, fost vicepreședinte ASF o acuză de interpretare 'profund greșită'
h
Ziua de lucru de 13 ore devine realitate: Prima țară din Europa care ajunge în 'Evul Mediu al muncii'; deputații au votat proiectul
economica.net
feminis.ro
h
Stil și confort în sezonul rece - ce încălțăminte să alegi?
h
Margaret Thatcher ar fi avut două relații extraconjugale, potrivit unei cărți
h
Regizorul James Cameron ar intenționa să realizeze un documentar despre filmările pentru 'Avatar'
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ