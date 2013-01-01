Homepage » Actual

Rogobete: Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile

| 24 oct, 21:40

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că este 'crucial' ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile.

 

'Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile, iar proiectul 'Centrul de cercetare-dezvoltare Inova A+ și producție de medicamente critice', dezvoltat de Antibiotice Iași cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Fondurilor Europene, reprezintă un pas semnificativ în această direcție. Proiectul, care va sprijini direct dezvoltarea industriei farmaceutice românești, va fi lansat prin programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform). Noul centru va transforma Antibiotice Iași într-un veritabil hub național de inovare farmaceutică, capabil să dezvolte medicamente critice și soluții terapeutice avansate, consolidând independența României în producția de medicamente esențiale', a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.
Președintele Nicușor Dan și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, au vizitat vineri Antibiotice Iași, companie strategică, având o contribuție esențială la siguranța farmaceutică a României.
Potrivit ministrului Sănătății, Antibiotice Iași nu este doar un nume cu tradiție, ci 'un adevărat pilon al siguranței' farmaceutice din România și o dovadă că perseverența și profesionalismul pot transforma o companie locală într-un reper de performanță europeană.
'Performanțele sale sunt recunoscute și la nivel internațional, compania aflându-se între primele cinci companii la nivel global din subindustria farmaceutică, conform indicatorilor de sustenabilitate (ESG - Environmental, Social, Governance). (...) Antibiotice Iași arată că atunci când responsabilitatea și munca susținută se întâlnesc, România poate fi un exemplu de excelență în domeniul farmaceutic', a subliniat Rogobete.
În prezent, compania dispune de o capacitate de producție proprie de peste 480 de milioane de comprimate anual și de fluxuri performante pentru fabricarea capsulelor, dintre care 130 de milioane de capsule pe fluxul de peniciline și 80 de milioane pe fluxul de non-peniciline.
Lider mondial în producția de Nistatină și una dintre cele mai respectate companii din Europa în domeniul antibioticelor, Antibiotice Iași este o companie complet integrată, cu peste 1.300 de angajați, o prezență în peste 50 de țări și o capitalizare bursieră de 1,73 de miliarde de lei.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ