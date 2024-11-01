Bolojan: Bucureştiul are un potenţial mult mai mare şi poate să fie într-o situaţie mult mai bună

”O bună parte din tot ceea ce se încasează de către Primăria Generală se duce pe componenta de subvenţii şi nu-ţi mai rămân bani pentru dezvoltare”, a afirmat Bolojan. La rândul său, Ciprian Ciucu a afirmat că referendumul pentru bugetul Capitalei ar trebui pus în aplicare, dar printr-o modificare legislativă. ”Dacă s-ar face în urma unei negocieri, nu o să facem nimic”, a declarat Ciucu.

”Putem spune că astăzi Bucureştiul e un oraş care s-a dezvoltat în aceşti ani, dar are un potenţial mult mai mare şi poate să fie într-o situaţie mult mai bună (...) Ca să poţi face proiecte importante, e nevoie să ai o bună gestionare a bugetelor, că ne place, că nu ne place şi aici Bucureştiul duce lipsă de o bună gestionare a bugetelor, în sensul că o bună parte din tot ceea ce se încasează de către Primăria Generală se duce pe componenta de subvenţii şi nu-ţi mai rămân bani pentru dezvoltare”, a declsrat, duminică seară, preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, într-un interviu alături de candidatul formaţiunii pentru funcţia de primar general, Ciprian Ciucu.

Bolojan apreciază, de asemenea, că ”faţa Capitaliei noastre poate fi schimbată foarte mult în anii următori, prin capitalul privat care poate fi atras în Bucureşti foarte uşor, care stă practic să intre în Bucureşti, dar trebuie să-i se creeze condiţii pentru acest lucru”.

La rândul său, Ciprian Ciucu i-a dat dreptate lui Traian Băsescu – fost primar general şi fost preşedinte, care a afirmat că împărţirea bugetetului Bucureştiului la şase sectoare a fost o greşeală enormă.

”Acel fost primar şi fost preşedinte are dreptate. În mandatul său, Guvernul Năstase a tăiat 20% din buget, pe care l-a adăugat la bugetului sectoarelor. (...) Din punctul meu de vedere, trebuie să fie pus în aplicare referendumul. Şi da, banii pot fi direcţionaţi de către Consiliul General cu următorul specific: banii trebuie să urmeze competenţele legale. Dacă Primăria Generală se ocupă de utilităţile mari - termie, apă canal, iluminat public, transport public, trebuie să aibă bani să poată opera acele servicii publice de mari de utilitati. Trebuie să facem puţină ordine între ceea ce face Primăria Generală şi ceea ce fac sectoarele, pentru că acum lucrurile sunt foarte amestecate şi omul nu ştie cui să se adreseze”, a declarat candidatul PNL pentru funcţia de primar general.

Ciucu consideră că referendumul trebuie pus în aplicare printr-o modificare legislativă, care să stipuleze că banii se împart de către Consiliul General.

”Dacă s-ar face în urma unei negocieri, nu o să facem nimic, pentru că fiecare forţă politică din Consiliul Genal va vrea să treagă pe turta ei cât mai multă spuză, mă refer cât mai mulţi bani. Primarii de sector se înţeleg dintre ei, dar până la bani, pentru că fiecare vrea să atragă cât mai mult pentru comunitatea lui. De aceea nu aş fi de acord cu o formulă în care să se negocieze în Consiliul General cum se dau banii la sectoare”, a mai declarat Ciucu.

În seara câştigării celui de-al doilea mandat de primat general, Nicuşor Dan a anunţat un referendum pentru un buget unic al Capitalei. Bucureştenii s-au pronunţat şi au fost de acord cu această modificare, însă deocamdată el nu a fost pus în aplicare.