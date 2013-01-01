Homepage » Actual

Fritz: Nu cred că avem spațiu bugetar pentru majorarea salariului minim de anul viitor

| 23 oct, 18:39

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că nu vede, în momentul de față, posibilitatea bugetului național de a susține o creștere a salariului minim de anul viitor și că, probabil, dacă PSD nu ar fi participat la o guvernare care ''să aducă deficitul bugetar la 10%'', majorarea ar fi putut avea loc.

 

''Pentru creșterea salariului minim, care are un efect imediat nu doar asupra bugetului statului, ci și asupra economiei mai largi, momentan eu nu văd spațiul bugetar (necesar, n.r.) și de aceea, pentru 2026, nu cred că este realist, deși, bineînțeles, toată lumea și-ar dori să avem acest spațiu. Poate dacă partidul condus de domnul Grindeanu nu ar fi participat într-o guvernare în care au dus deficitul la 10%, acum am avea spațiu de a crește salariul minim'', a afirmat Dominic Fritz.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, că ''a atenționat puțin Guvernul'' pe subiectul creșterii salariului minim, liderul social-democrat susținând că România riscă intrarea într-o zonă de infringement dacă nu adoptă măsura.
''Am atenționat un pic guvernul, inclusiv azi (miercuri, n.r.). Am văzut luări de poziție cum că se refuză creșterea salariului minim. Să știți că e un angajament european pe care România l-a luat. Am vorbit inclusiv cu Roxana Mînzatu, comisarul european, vicepreședinta comisiei, am rugat-o să prezinte un material prin care să luăm deciziile cele mai bune în România, fiindcă riscăm altfel să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu vom face această creștere a salariului minim, pe care eu cred că e nevoie să o facem'', a spus Grindeanu, întrebat dacă social democrații s-au gândit la măsuri de sprijinire a categoriilor vulnerabile în contextul creșterii prețurilor la energie.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

explozie

Ioana Dogioiu: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor dispare în cazul demolării blocului din Rahova

23 oct, 18:36
Citeşte mai departe
Fritz

Fritz: Nu cred că avem spațiu bugetar pentru majorarea salariului minim de anul viitor

23 oct, 18:39
Citeşte mai departe
bolojan

Bolojan: Toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal

23 oct, 18:34
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Cornel Păsat, adevărul despre împăcarea cu Bianca: „M-am întors acasă, dar dormim separat”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Donald Trump l-a grațiat pe „regele criptomonedelor”, miliardar condamnat inițial pentru spălare de bani: „săgeți” către fosta administrație Biden
h
Scandal la Primăria Ploieşti. Primarul Mihai Poliţeanu şi viceprimarul Alexandru Săraru sunt la "cuțite". S-a ajuns la plângeri penale
h
LIVE FCSB- Bologna. Campioana României a făcut o modificare în lot chiar în ziua meciului
economica.net
feminis.ro
h
Cornel Păsat, adevărul despre împăcarea cu Bianca: „M-am întors acasă, dar dormim separat”
h
'Sunt bine', a dat asigurări Brigitte Bardot, după apariția unor zvonuri privind starea sa de sănătate
h
Lizzo, dată în judecată pentru plagiat din cauza unui cântec în care este menționată Sydney Sweeney
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ