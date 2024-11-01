Dragoş Pîslaru: Viitorul buget european trebuie să ofere statelor membre predictibilitate şi flexibilitate

”Viitorul buget european trebuie să ofere statelor membre atât predictibilitate, cât şi flexibilitate. Este un moment în care Europa poate dovedi că solidaritatea şi competitivitatea nu sunt opuse, ci complementare. Iar România este pregătită să fie una dintre vocile ferme în acest sens”, a declarat Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, citat într-un comunicat de presă transmis, duminică, de MIPE.

România a găzduit, vineri, la Bucureşti, conferinţa ”Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivităţii economice incluzive şi a rezilienţei în întreaga Europă”. În cadrul evenimentului s-a discutat despre direcţiile strategice privind viitorul Politicii de Coeziune în contextul negocierilor pentru Cadrul Financiar Multianual 2028–2034.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor. Au fost prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor europene, ai statelor membre, dar şi autorităţi publice centrale şi locale din România.

Discuţiile au vizat modul în care viitorul ”Fond Unic” şi Planurile de Parteneriat Naţionale şi Regionale pot consolida integrarea strategică a investiţiilor europene.

”S-a desprins clar ideea că viitorul «Fond Unic» şi noile Planuri de Parteneriat trebuie construite astfel încât să integreze, fără a dilua, dimensiunea teritorială a politicii, să respecte principiul subsidiarităţii şi să ofere statelor membre stabilitatea necesară implementării investiţiilor pe termen lung. De asemenea, oficialii europeni şi naţionali au convenit că simplificarea procedurilor şi creşterea proporţionalităţii sunt condiţii esenţiale pentru creşterea eficienţei, în timp ce rezultatele vizibile şi măsurabile la nivel local reprezintă cheia recâştigării încrederii cetăţenilor în valoarea adăugată a investiţiilor europene”, arată Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

MIPE afirmă că evenimentul de la Bucureşti a creat cadrul necesar pentru ”o contribuţie substanţială” a statelor membre înaintea rundelor decisive de negocieri privind Cadrul Financiar Multianual 2028–2034.

Comisia Europeană a prezentat, în 16 iulie şi 3 septembrie, pachetele de propuneri legislative şi non-legislative privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034, propunând un buget total de 1.984,894 miliarde euro.