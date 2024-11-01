Homepage » Actual

Traian Băsescu: Drulă a fost executat pentru ceea ce USR a făcut la guvernare, adăugându-l şi pe fostul ministru al apărării

| 08 dec, 18:24

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, despre rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă, la Primăria Capitalei, că a fost executat pentru ceea ce USR a făcut la guvernare, adăugându-l şi pe fostul ministru al apărării. Băsescu a mai spus că PSD trebuie să se uite foarte bine cum îşi selectează candidaţii. În plus, fostul preşedinte consideră că nu există pericolul ruperii coaliţiei de guvernare.

 

”Eu nu pot să-l acuz de preşedinte, că a greşit, pentru că şi eu am susţinut candidatul de după mine, când am plecat de la primărie la Cotroceni, l-am susţinut pe Adrian Videanu să fie noul primar al Capitalei. Deci nu pot fi demagog să spun că a greşit domnul preşedinte. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că a influenţat rezultatul obţinut de domnul Drulă. Nu susţinerea preşedintelui l-a făcut să obţină 12 procente, ci ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului. Uităm că avem un Praid, uităm că avem în Prahova 100.000 de cetăţeni care nu au apă şi că toată povestea asta e legată de un ministru USR, de doamna Buzoianu”, a spus Traian Băsescu, la Digi24.
Fostul preşedinte al României a arătat că nu a decontat neapărat ce au greşit miniştrii USR, ci a decontat, în primul rând, convingerea miniştrilor USR că ei nu au vină şi responsabilitate.
”Cum la un dezastru este Praidul şi Prahova, ministrul să vină să spună, senin, nu e răspunderea mea? Ai răspundere politică. În momentul în care te-ai dus la Ministerul Mediului, ţi-ai asumat răspunderea politică pentru acest minister, şi pentru bune şi pentru rele. Iar doamna Buzoianu trebuie să recunoaştem că a adus după dânsa o serie de lucruri care au creat nemulţumire şi populaţiei şi au creat şi riscuri economice consistente. Deci, cred că marea problemă este laşitatea şi neasumarea. Eu sunt ministru, dar nu am nicio răspundere. Şi atunci, pentru ce eşti ministru? Ca să ai maşină, secretară, aghiotant şi locuinţă de protocol? Pentru ce eşti ministru, dacă nu ai răspundere politică?”, a subliniat Băsescu.
Despre soarta USR în coaliţia de guvernare, Traian Băsescu a arătat că nu crede că se poate pune problema în momentul de faţă al ieşirii USR de la guvernare sau al plecării PSD-ului din guvernare.
”În ceea ce priveşte PSD-ul, ştim toţi că sunt un partid pragmatic şi vă asigur că nu vor pleca înainte să se definitiveze bugetul ca să ştie cum primesc primarii lor resurse financiare. Deci nu cred că avem pericolul ruperii alianţei de guvernare. Să vedem când o să-l avem ( bugetul, nr). Unii spun în ianuarie, m-aş bucura să fie ianuarie.
”Domnul Drulă a fost executat pentru ceea ce USR-ul a făcut la guvernare adăugându-l şi pe fostul ministru al apărării. Dincoace, la Băluţă, lucrurile trebuie căutate chiar în modul în care domnul preşedinte Grindeanu a girat această funcţie, acest joc a fost sesizat de bucureşteni. În interiorul coaliţiei era de acord, ieşea din şedintele de coaliţie şi spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Bucureştienii nu sunt un electorat pe care să-l păcăleşti cu atitudini de acel gen, cu atitudini duplicitare. Şi aici Băluţă a fost sancţionat. Sigur, şi intrarea doamnei Anca Alexandrescu au avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul duplu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur şi simplu electoratul.
”Şi unul şi altul au pierdut din cauza propriilor partide. (..) În orice caz, Băluţa a fost foarte aprope, în toate sondajele era cu 2-3% peste câştigător, ceea ce arată că a avut o şansă majoră”, a mai spus el.
Fostul preşedinte a mai declarat că anul trecut şi anul acesta s-au desfăşurat patru rânduri de alegeri uninominale la funcţii de mare responsabilitate România, două alegeri prezidenţiale şi două alegeri pentru Primăria Capitalei şi la niciuna din aceste patru alegeri PSD-ul nu a om pe locul do isa pe locul întâi.
”PSD-ul trebuie să se uite foarte bine în primul rând la modul cum îşi selectează candidaţii. Era greu de imaginat până anul trecut că PSD-ul ar putea să nu aibă în competiţia prezidenţială candidat în  turul 2 sau că ar putea să nu fie în primele două locuri la Primăria Capitalei. Iată că se întâmplă”, a menţionat Traian Băsescu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile la Primăria București: Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului

08 dec, 18:19
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

Nicușor Dan: Legea privind combaterea extremismului - trimisă la reexaminare; riscăm amplificarea tensiunilor

04 dec, 21:41
Citeşte mai departe
ghinea

Ghinea (USR): Propunere legislativă pentru combaterea propagandei comuniste

04 dec, 21:55
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Un ceas din colecția regizorului Francis Ford Coppola, vândut la licitație pentru 10,8 milioane de dolari

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
grindeanu
Sorin Grindeanu: Sub conducerea lui Mark Rutte NATO își reafirmă forța și unitatea
Nazare
Nazare: Peste 10 miliarde de euro pentru România până la final de 2026
Alexandru Rogobete
Rogobete: Voi trimite Corpul de control să investigheze cazul chirurgului care ar fi operat fără specializare ORL
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Cel mai înalt pod din lume depășește Turnul Eiffel: Se parcurge în mai puțin de două minute
h
SUA nu mai vor să păzească spatele Europei. Se anunță vremuri grele fără securitatea americană
h
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
economica.net
feminis.ro
h
Un ceas din colecția regizorului Francis Ford Coppola, vândut la licitație pentru 10,8 milioane de dolari
h
Jane Fonda declară că achiziția Warner de către Netflix amenință întreaga industrie
h
Culoarea anului 2026 este Cloud Dancer, „un alb vaporos, echilibrat, impregnat cu un sentiment de seninătate”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ