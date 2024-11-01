Traian Băsescu: Drulă a fost executat pentru ceea ce USR a făcut la guvernare, adăugându-l şi pe fostul ministru al apărării

”Eu nu pot să-l acuz de preşedinte, că a greşit, pentru că şi eu am susţinut candidatul de după mine, când am plecat de la primărie la Cotroceni, l-am susţinut pe Adrian Videanu să fie noul primar al Capitalei. Deci nu pot fi demagog să spun că a greşit domnul preşedinte. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că a influenţat rezultatul obţinut de domnul Drulă. Nu susţinerea preşedintelui l-a făcut să obţină 12 procente, ci ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului. Uităm că avem un Praid, uităm că avem în Prahova 100.000 de cetăţeni care nu au apă şi că toată povestea asta e legată de un ministru USR, de doamna Buzoianu”, a spus Traian Băsescu, la Digi24.

Fostul preşedinte al României a arătat că nu a decontat neapărat ce au greşit miniştrii USR, ci a decontat, în primul rând, convingerea miniştrilor USR că ei nu au vină şi responsabilitate.

”Cum la un dezastru este Praidul şi Prahova, ministrul să vină să spună, senin, nu e răspunderea mea? Ai răspundere politică. În momentul în care te-ai dus la Ministerul Mediului, ţi-ai asumat răspunderea politică pentru acest minister, şi pentru bune şi pentru rele. Iar doamna Buzoianu trebuie să recunoaştem că a adus după dânsa o serie de lucruri care au creat nemulţumire şi populaţiei şi au creat şi riscuri economice consistente. Deci, cred că marea problemă este laşitatea şi neasumarea. Eu sunt ministru, dar nu am nicio răspundere. Şi atunci, pentru ce eşti ministru? Ca să ai maşină, secretară, aghiotant şi locuinţă de protocol? Pentru ce eşti ministru, dacă nu ai răspundere politică?”, a subliniat Băsescu.

Despre soarta USR în coaliţia de guvernare, Traian Băsescu a arătat că nu crede că se poate pune problema în momentul de faţă al ieşirii USR de la guvernare sau al plecării PSD-ului din guvernare.

”În ceea ce priveşte PSD-ul, ştim toţi că sunt un partid pragmatic şi vă asigur că nu vor pleca înainte să se definitiveze bugetul ca să ştie cum primesc primarii lor resurse financiare. Deci nu cred că avem pericolul ruperii alianţei de guvernare. Să vedem când o să-l avem ( bugetul, nr). Unii spun în ianuarie, m-aş bucura să fie ianuarie.

”Domnul Drulă a fost executat pentru ceea ce USR-ul a făcut la guvernare adăugându-l şi pe fostul ministru al apărării. Dincoace, la Băluţă, lucrurile trebuie căutate chiar în modul în care domnul preşedinte Grindeanu a girat această funcţie, acest joc a fost sesizat de bucureşteni. În interiorul coaliţiei era de acord, ieşea din şedintele de coaliţie şi spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Bucureştienii nu sunt un electorat pe care să-l păcăleşti cu atitudini de acel gen, cu atitudini duplicitare. Şi aici Băluţă a fost sancţionat. Sigur, şi intrarea doamnei Anca Alexandrescu au avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul duplu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur şi simplu electoratul.

”Şi unul şi altul au pierdut din cauza propriilor partide. (..) În orice caz, Băluţa a fost foarte aprope, în toate sondajele era cu 2-3% peste câştigător, ceea ce arată că a avut o şansă majoră”, a mai spus el.

Fostul preşedinte a mai declarat că anul trecut şi anul acesta s-au desfăşurat patru rânduri de alegeri uninominale la funcţii de mare responsabilitate România, două alegeri prezidenţiale şi două alegeri pentru Primăria Capitalei şi la niciuna din aceste patru alegeri PSD-ul nu a om pe locul do isa pe locul întâi.

”PSD-ul trebuie să se uite foarte bine în primul rând la modul cum îşi selectează candidaţii. Era greu de imaginat până anul trecut că PSD-ul ar putea să nu aibă în competiţia prezidenţială candidat în turul 2 sau că ar putea să nu fie în primele două locuri la Primăria Capitalei. Iată că se întâmplă”, a menţionat Traian Băsescu.