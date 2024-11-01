Homepage » Actual

Grindeanu, la conferința extraordinară a PSD București: Cred cu tărie că Daniel Băluță va fi viitorul primar al Capitalei

| 13 noi, 19:54

Membrii PSD București s-au reunit, joi, în conferință extraordinară pentru a alege președintele organizației, singurul candidat la această funcție fiind Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei.

 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a mulțumit, la începutul reuniunii, fostului lider al PSD București Gabriela Firea pentru munca pe care a depus-o în organizație timp de 10 ani.
'Am ținut neapărat să vin azi alături de Daniel și alături de echipa de la PSD București. Nu doar fiindcă suntem înaintea unui test electoral, ci pentru că e nevoie ca noi, cei din conducerea centrală, să întărim organizația București. E, așa cum am spus, un moment deosebit de important atât pentru organizația PSD București, cât și pentru viitorul Capitalei. Eu, în primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Gabriela Firea pentru munca pe care a depus-o în organizație timp de 10 ani. Chiar dacă nu-i prezentă, mă adresez: mulțumesc, Gabi, pentru ceea ce ai făcut pentru organizație', a spus Grindeanu.
El a declarat că la alegerile pentru Primăria Capitalei este vorba despre oameni, și nu despre politică.
'Transferul pe care îl faceți astăzi, transferul politic, reprezintă până la urmă un gest politic de forță prin care cred că fiecare dintre noi dorim să dăm un semnal clar că organizația PSD București se află în spatele lui Daniel Băluță. Asta este ceea ce ne dorim noi astăzi, mai mult decât, poate, funcțiile pe care le vom lua fiecare dintre noi. Semnalul cel mai important este acela că tot PSD București se află în spatele lui Daniel Băluță. Este adevărat că în aceste alegeri, de la București, este vorba despre oameni, și nu este vorba despre politică. Dar faptul că astăzi noi ne organizăm politic este datorită faptului că dorim să-i dăm lui Daniel toate pârghiile, toate instrumentele necesare pentru a câștiga. Și cred cu tărie, până la urmă, că Daniel Băluță va fi viitorul primar al Bucureștiului dintr-un motiv foarte simplu: este singurul candidat care nu spune povești, ci arată ce a făcut deja', a afirmat președintele PSD.
Grindeanu a spus că 'Bucureștiul nu are nevoie nici de tătici adormiți, nici de cowboy și nici de vedete de televiziune'.
'Bucureștiul are nevoie de un administrator eficient, un manager care înțelege problemele orașului și care caută soluții concrete. Daniel Băluță deja a atras în Sectorul 4 în jur de 5 miliarde de euro fonduri europene. El nu promite. El a făcut deja și aceste lucruri se văd și va face în tot Bucureștiul dacă va obține votul bucureștenilor, și îl va obține. Niciunul dintre ceilalți candidați nu a construit spitale pentru bucureșteni. Niciunul dintre ceilalți candidați nu a construit o stație de metrou pentru bucureșteni. Niciunul dintre ceilalți candidați nu a construit atâtea școli și grădinițe ca și Daniel. Asta înseamnă garanția că putem în sfârșit să avem un București care să funcționeze zi de zi, dincolo de campaniile electorale. De aceea cred că este corect ca această campanie să fie 99% despre candidați și rezultate și doar 1% despre partide și politică', a subliniat el.

 

