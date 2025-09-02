Nicușor Dan: Salut acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor

'Salut cu căldură acordul de încetare a focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui Donald Trump, precum și a Egiptului, Qatarului și Turciei și a tuturor partenerilor implicați în obținerea acestui progres important în negocieri. Acest lucru aduce o speranță mult necesară pentru pace și stabilitate în regiune. România își menține angajamentul de a sprijini eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu', a transmis Nicușor Dan pe platforma X.

Israel și Hamas au ajuns la un acord, miercuri, privind prima fază a planului de pace al președintelui american Donald Trump pentru Gaza: o încetare a focului și un acord privind eliberarea ostaticilor, care ar putea deschide calea pentru încheierea războiului de doi ani care a destabilizat Orientul Mijlociu.