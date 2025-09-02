Bolojan: UDMR a arătat că poate fi un partener responsabil în guvernare și în administrație

Premierul a participat, vineri, în calitate de invitat, la cel de-al 17-lea Congres al Uniunii Democrate Maghiare din România.

''Sunt onorat să fiu astăzi prezent la congresul dumneavoastră. (...) De-a lungul perioadei postcomuniste, UDMR a fost o prezență constantă în politica românească. În acești ani de tranziție, în momente de criză sau de reconstrucție, formațiunea dumneavoastră a avut un rol important în viața publică, UDMR susținând valorile democratice și parcursul occidental al României. Astăzi, UDMR nu doar că reprezintă comunitatea maghiară, ci este și parte a coaliției de guvernare. Pentru aceasta îi mulțumesc domnului Kelemen Hunor și conducerii UDMR pentru susținerea programului asumat de guvernare și de coaliție. Acest tip de guvernări, mai ales în situația dificilă în care suntem, ne obligă să fim maturi politic și să avem un dialog continuu, iar UDMR știe să fie, deopotrivă, un partener și o forță politică pragmatică'', a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că perioada pe care o traversăm este una de schimbări istorice, cu mari provocări interne și externe.

''Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă și coerentă. E un moment în care e nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic și să ne concentrăm pe rezultate. Trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase, să ne facem ordine în finanțele publice și să restabilim respectul pentru valori în societatea românească. Acesta este proiectul pe care trebuie să-l asumăm pe termen lung'', a declarat Bolojan.

El a punctat că actuala coaliție de guvernare a reușit, în cele câteva luni de mandat, să aprobe măsuri urgente privind rezolvarea dezechilibrelor din economie și corectarea nedreptăților din societate, dar a adăugat că ''mai avem multe de făcut''.

''Se cuvine să mulțumesc miniștrilor și secretarilor de stat UDMR pentru ceea ce fac în Guvern și, mai ales, pentru colaborarea în proiectele de reformă economică și în cele din administrație'', a completat Bolojan.

Acesta a evidențiat și buna colaborare în planul administrației locale pe care a avut-o, în calitate de primar al Oradei și președinte al CJ Bihor, cu colegii săi maghiari, de-a lungul anilor, în Oradea, în județul Bihor și în țară.

''Am învățat în acești ani că o comunitate este mai puternică atunci când reușește să transforme diversitatea multietnică, multiconfesională într-o resursă și într-un potențial, și nu într-o barieră și într-o graniță. Mulțumesc comunității maghiare pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării noastre și pentru patrimoniul bogat pe care ni l-a lăsat! Dacă Oradea are un profil puternic și s-a dezvoltat în acești ani, este și datorită acestei moșteniri pe care am încercat, în calitate de primar, într-o localitate multietnică și multiconfesională, să o conserv și să o valorific, contribuind la protejarea identității comunităților locale. Asta înseamnă pentru mine respect, toleranță și încredere între comunități'', a afirmat Bolojan.

În context, el a subliniat că UDMR a fost și rămâne o punte între România și Ungaria, contribuind la bunele relații dintre cele două țări.

''Domnule prim-ministru (Viktor Orban - n.r.), țările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie și prin economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al prosperității, iar asta înseamnă, între țările noastre, colaborare și respect reciproc și vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum, așa cum am discutat și la prima întâlnire pe care am avut-o'', a declarat Bolojan.

În încheierea discursului său, premierul și-a exprimat credința în viitorul României, ca o țară prosperă, având la bază dezvoltarea locală și respectul dintre oameni și comunități.

''UDMR a arătat de multe ori că poate fi un partener responsabil în guvernare și în administrația locală și de acest lucru avem nevoie și în perioada următoare - de responsabilitate, de colaborare - și mă bazez pe UDMR pentru acest lucru. Cred în viitorul României, o țară prosperă în care dezvoltarea locală și respectul dintre oameni și comunități stau la temelia ei. Vă doresc mult succes, atât dumneavoastră, cât și domnului președinte Kelemen Hunor, astăzi și în viitor! Doamne ajută!'', a afirmat Bolojan.