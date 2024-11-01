Homepage » Actual

Nicușor Dan: Vom avea o unitate sau o secțiune în SRI care se va ocupa de corupție

| 26 noi, 18:33

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informații (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupție.

 

Șeful statului a prezentat, anterior, în Parlament, Strategia Națională de Apărare, unde este menționat fenomenul corupției ca vulnerabilitate a statului.
'Strategia are multe capitole, bineînțeles, dacă vorbim de sabotaj, de acte de culegere de informații, toate astea, serviciile vor avea aceleași atribuții pe care le-au avut până acum. Noutatea este expres în zona de corupției (...). SRI-ul este un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente (...). Unele se ocupă de contraspionaj, altele de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupție, vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupție și singura sa sarcină va fi să culeagă informații despre fenomenul de corupție', a explicat președintele.
El a spus că implicarea serviciilor în cercetarea corupției nu va duce la o situație precum cea anterioară.
'Trebuie să spunem foarte clar ce s-a întâmplat atunci. S-a întâmplat că Serviciul s-a dus și în zona de cercetare penală și s-a dus și în zona de judecată, din păcate. Legea de atunci, din acea perioadă, nu spunea nici că Serviciul trebuie să se implice în cercetarea penală, nici că trebuie să se implice în judecată. Întrebarea este care sunt mecanismele statului de drept care să prevină această implicare. Nu poate să fie decât, pe de o parte, controlul civil al activității, inclusiv al președintelui, și pe de altă parte, instanțele de judecată. Vă garantez că nu ne întoarcem (la situația din trecut - n.r.)', a afirmat Dan.

 

