Marius Lulea, prim-vicepreşedinte AUR: Afacerea microbuzelor electrice – jaf pe bani europeni, girat de PNL şi de Bolojan

”România asistă, neputincioasă, la una dintre cele mai mari ţepe date cu bani europeni în ultimii ani: „afacerea microbuzelor electrice”. Sub pretextul modernizării transportului şcolar, baronii locali ai PNL şi complicii lor din coaliţia de guvernare toacă sute de milioane de euro, cumpărând microbuze la preţuri de două şi chiar trei ori mai mari decât valoarea reală”, transmite prim-vicepreşedintele AUR, într-un comunicat oficial.

Potrivit lui Lulea, ”la Bihor, în feuda lui Ilie Bolojan, astăzi premier, Consiliul Judeţean a recepţionat marţi, 19 august, 25 de microbuze electrice cumpărate de la firma Aveuro International pentru 22,8 milioane lei, adică 183.000 de euro bucata, în condiţiile în care estimarea europeană pentru acest program era de 78–80.000 de euro/unitate”.

”Bolojan se laudă cu „economii” faţă de bugetul estimat, dar realitatea este că preţul rămâne dublu faţă de standardul european. În Vâlcea, Consiliul Judeţean a plătit pentru 32 de microbuze marca Mercedes suma de 943.000 lei/unitate (aprox. 189.000 euro). La Iaşi, unde tot Aveuro a câştigat licitaţia, nota de plată urcă la 203.000 euro pentru un singur microbuz. Şi nu vorbim de excepţii. La nivel naţional, mii de microbuze au fost contractate în aceleaşi condiţii, la preţuri exorbitante. Ministerul Investiţiilor a trimis deja Corpul de Control la mai multe consilii judeţene şi a avertizat că va sesiza inclusiv Parchetul European pentru posibile fraude”, spune prim-vicepreşedintele AUR.

”Cine a girat aceste achiziţii? Exact oamenii PNL care astăzi dau lecţii despre „reforme” şi „responsabilitate”. Ilie Bolojan, ajuns premier pe uşa din dos, are în CV nu doar austeritatea şi distrugerea administraţiei locale, ci şi achiziţii supraevaluate pe bani europeni. Firma Aveuro International, abonată la contractele cu statul, a sărit de la o cifră de afaceri de 135 milioane lei în 2019–2023 la 255 milioane lei doar în 2024, anul în care a livrat microbuzele cu preţ dublu. Asta nu e piaţă liberă, e căpuşare politică pe bani europeni”, mai arată Lulea.

El precizează că mai grav este ”modul în care Bolojan şi PNL manipulează opinia publică”.

”Ni se spune că CJ Bihor a „făcut economie” pentru că a plătit mai puţin decât estimase iniţial. Dar adevărul e că bugetul fusese umflat artificial, ca să poată raporta apoi o „victorie”. În realitate, românii plătesc dublu faţă de ceea ce a stabilit Bruxelles-ul ca preţ corect. PSD tace, PNL se ascunde, iar UDMR e fericit să prindă şi el firimituri din licitaţii. De USR nici nu mai vorbim, sunt prea ocupaţi săracii să-i acopere gafele doamnei Ţoiu. Nimeni din coaliţie nu are curajul să explice de ce plătim 200.000 euro pe un microbuz care pe piaţa liberă costă 80–90.000 euro. Nicio anchetă internă, niciun ministru demis, niciun baron local tras la răspundere”, subliniază Marius Lulea.

Potrivit prim-vicepreşedintelui AUR, ”afacerea microbuzelor electrice este o lovitură dată direct buzunarului românilor şi credibilităţii României în faţa Uniunii Europene”

”Nu e doar corupţie, e o strategie politică prin care PNL îşi umflă firmele de casă şi îşi asigură fidelitatea clientelei. România plăteşte triplu, copiii primesc microbuze la supra-preţ, iar băieţii deştepţi din jurul PNL-ului se îmbogăţesc. Acesta este adevăratul „model Bolojan” – austeritate pentru cetăţeni, dar risipă fără limite pentru clientela de partid”, a declarat Marius Lulea, prim-vicepreşedinte AUR.