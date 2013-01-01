Homepage » Actual

Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD

| 11 aug, 17:09

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că Titus Corlățean este un coleg pe care îl respectă și a afirmat că este foarte bine că există concurență pentru șefia partidului la congres, dar își dorește ca în perioada pre-congres dezbaterile să fie interne.

 

Grindeanu a fost întrebat cum vede înscrierea lui Titus Corlățean în cursa pentru președinția PSD, la congresul care ar trebui să aibă loc în această toamnă.
'Titus e un camarad vechi. Îmi aduc aminte că în urmă cu vreo 20 de ani l-am susținut, chiar 20 de ani, să fie secretarul general al Partidului Social Democrat și a fost acum vreo 20 de ani. A fost, de asemenea, și m-am bucurat că a făcut parte din mai multe guverne, Ponta și toate celelalte lucruri, dar e un coleg pe care eu îl respect și e foarte bine că există concurență în PSD. PSD trebuie să iasă întărit din această competiție internă, care va avea loc în această toamnă și de unde politicile și noul drum al PSD trebuie să fie cât se poate de clare și date printr-un vot. Dar îmi doresc totodată ca în această perioadă, să spunem, pre-electorală, pre-congres, discuțiile să nu ducă la slăbirea partidului. PSD trebuie să își poarte toate aceste dezbateri interne fără a fi atacat sau oferind momente de atac din partea adversarilor noștri politici', a spus Grindeanu la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național.
Grindeanu a menționat că congresul pentru alegerea conducerii PSD va fi în toamnă, iar data va fi stabilită de Consiliul Politic Național.
Senatorul PSD Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru politică externă, și-a anunțat candidatura la șefia Partidului Social Democrat, la congresul care va avea loc în toamnă.
În opinia acestuia, este nevoie în PSD de competență, nu de mediocri, ''nu de lideri tranzacționali, care au tranzacționat interesele partidului pentru interesele proprii''.

 

