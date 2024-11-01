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Kelemen Hunor: Au fost câteva întrebări legate și de o posibilă sesiune extraordinară

| 23 iun, 20:16

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marți că au existat întrebări, în cadrul discuțiilor de la Cotroceni, legate de o posibilă sesiune extraordinară, cum și când ar funcționa - la început de iulie sau mai târziu.

 

 

'Domnul președinte nu s-a exprimat. Ne-a ascultat și a pus câteva întrebări. Au fost câteva întrebări legate și de o posibilă sesiune extraordinară, cum ar funcționa, când ar funcționa, la început de iulie sau mai târziu. Și aici, sigur, depinde de cine formează guvernul. Degeaba faci sesiune la începutul lunii iulie, dacă guvernul format nu are cu ce să vină în Parlament. Trebuie să lași și noului guvern două, trei săptămâni să vină cu acele proiecte pentru care trebuie să obțină votul Parlamentului în cazul în care nu poate să dea ordonanțe simple în perioada vacanței parlamentare. Deci asta a fost singura discuție. Nu s-a exprimat domnul președinte, n-am discutat de anticipate, n-am discutat de alte aspecte', a declarat Kelemen Hunor la Palatul Cotroceni.
Întrebat dacă Alexandru Nazare ar putea fi o variantă de premier, liderul UDMR a răspuns că, din punctul lui de vedere, nu ar fi o problemă.
'Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, nu ar fi o problemă, dar vă dați seama că nu depinde de noi această variantă. Prima dată trebuie să stabilească partidele dacă vor un guvern cu o majoritate cât de cât, cel puțin până în februarie anul viitor, sau cineva dorește să meargă singur sau într-un guvern minoritar. Nu ascund faptul că un guvern minoritar are șanse reale să meargă până în 2028', a opinat el.

 

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