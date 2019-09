Băsescu, după verdictul de turnător la Securitate primit în primă instanță: Nu am ce să-mi reproșez, astea au fost vremurile

”La 21 de ani, habar nu aveam că sunt un departament al Securității Contrainformațiile militare. Până la Revoluție nu prea a știut nimeni”, a susținut Traian Băsescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea Tv.

Întrebat dacă are să-și reproșeze ceva pentru că a dat note informative despre colegii de la Institutul de Marină, fostul președinte a spus că nu.

”Nu am ce să-mi reproșez. Astea au fost vremurile în care eu am trăit. Nu am ce să comentez. E ușor să dai ceasul înapoi cu 45 de a ani. Viața merge înainte. Nu am a comenta. Poate va trebui să fiu mai clar în declarațiile de la Înalte Curte”, a spus Băsescu.

El a anunțat că va contesta sentința Curții de Apel București la Înalta Curte de Casație și Justiție.

”Îmi pare rău că au apărut acum (informațiile referitoare la colaborarea cu Securitatea – n. red.) după ce am condamnat comunismul, după ce am deschis arhivele Securități, după ce am deschis arhivele Comitetului Central. Asta e, bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război”, a mai spus fostul președinte al României, actual europarlamentar PMP.

Curtea de Apel București a admis vineri acțiunea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) și a constatat calitatea de colaborator al Securităţii în privinţa fostului președinte Traian Băsescu.

Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs în termen de 15 zile la Înalta Curte de Casație și Justiție.

