Cine intervine în scandalul diplomelor false? Noi acuzații pentru Alexandru Cumpănașu

„Un impostor jignește peste 325 000 de români. Alexandru Cumpănașu este lipsit nu numai de diplomele necesare ci și de bun simț! Dânsul are grave probleme dacă se confirmă informațiile din presă, conform cărora a încasat bani de la statul român, de la o instituție publică de învățământ superior, fără să îndeplinească toate condițiile legale”, transmite conducerea Universității particulare „Spiru Haret” într-un comunicat de presă în care îl critică dur pe Cumpănașu.

Alexandru Cumpănașu i-a ironizat pe cei care studiază în țară și își obțin diplomele la diverse unităţi de învăţământ superior particulare.

Acesta, însă , nu are diplomă de studii superioare, ci doar de bacalaureat. Ar fi devenit masterand la o universitate din Elveția, dar fără să fi absolvit o facultate.

Spiru Haret e cunoscută ca și ”fabrică de diplome” în urma scandalului lansat de fostul ministru Ecaterina Andronescu, care a încercat să anuleze absolvenților universității dreptul de a intra în învățământ.

”Putem răspunde tuturor celor care ne jignesc, prin fapte și cifre: mai mult de trei sferturi dintre absolvenți profesează și se bucură de recunoaștere în domeniul de studiu pe care l-au urmat. Absolvenții noștri sunt garanția calității în educație, fie că vorbim despre înalți magistrați, psihologi care lucrează cu Scotland Yard-ul sau tineri informaticieni ce primesc finanțări de milioane de dolari de la marile companii din Silicon Valley”, susține Spiru Haret în comunicat citat și arată că ”analizează” posibilitatea de a demara acțiuni legale împotriva lui Alexandru Cumpănașu.

Cumpănașu a declarat referitor la studiile sale masterale urmate în Elveția fără să fi absolvit anterior vreo facultate că „nu este o diplomă de licență oarecare, pe care o fac toți proștii în România, la toate universitățile de doi lei. (…) Eu cred că un om care își termină un executive master are o pregătire mai bună, în afară, decât unul care vine și spune săru’mâna pe la decani și bagă șpagă la profesori“, marți seară, la Realitatea TV.

„Eu i-am calcat in picioare pe toti cei care au terminat Spiru Haret si care nu mai stiu sa scrie in limba romana si pe cei care in loc sa isi faca treaba acolo, la universitati, termina pe banda rulanta tot felul de universitati de doi bani. Din punctul meu de vedere, da, am studii superioare si cu mult superioare celor pe care unii dintre ei se lauda ca le-au facut la Spiru Haret", a mai spus Alexandru Cumpănașu la Realitatea TV.

Universitatea „Spiru Haret” este a doua instituție de învățământ care îi răspunde lui Alexandru Cumpănașu. Anterior reacției Universității particulare, SNSPA a transmis că acesta nu a fost cadru didactic titular și nici profesor asociat al facultății, iar veniturile menționate în declarația de avere au fost obținute în calitate de expert în cadrul unui proiect implementat de ministerul Dezvoltării, pe fonduri europene.

Cumpănașu a fost plătit cu bani grei ca expert de SNSPA: anul trecut, el a încasat un salariu de aproape 67.000 de lei de la SNSPA.

Tag-uri:

loading...