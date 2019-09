DIICOT: "Gheorghe Dincă, acuzat de două crime și patru violuri"

Timp de aproape 30 de minute, Felix Bănilă a citit un comunicat, făcând o cronologie a evenimentelor petrecute în cazul crimelor de la Caracal, victime fiind Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

"Analiza genetica reprezentata de elemente dentare in cazul Alexandrei a condus la evidentierea unui profil ADN unic si a relevat faptul ca victima este persoana de sex feminin Macesanu Alexandra. In vederea lamuririi cazului, s-a emis un ordin european de ancheta catre autoritatile din Italia si din SUA", a anunțat Felix Bănilă.

Apoi a continuat: "În data de 23 august 2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem și pentru complicitate la omor urmare a sesizării formulate de mama victimei Melencu Luiza Mihaela în data de 22 august 2019 cu privire la o presupusă activitate infracțională a numitei Dincă Elena, soția inculpatului”, a spus Bănilă.

Mai mult, a fost extinsă urmărirea penală pentru două infracțiuni de profanare de cadavre sau morminte, potrivit lui Bănilă.

"Mașinile lui Gheorghe Dincă au fost confiscate, conturile și bunurile sale au fost și ele blocate, iar ancheta va fi plătită din banii lui Dincă", a adăugat procurorul șef DIICOT.

"Orice proces penal presupune o contradictorialitate, care se desfasoara in instanta, nu in faza de urmarire penala. Sunt probe, insa inculpatul are drepturile lui. Nu putem face discutii", a mai precizat șeful DIICOT, răspunzând și câtorva întrebări ale jurnaliștilor.

