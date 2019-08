Tatăl Alexandrei confirmă că el a spart ușile la două percheziții: „Poate am fugit mai repede”

Întrebat de ce el a făcut asta și nu polițiștii cu care era, Ioan Măceșanu a răspuns: „pentru că eram dornic să găsesc fata, poate am fugit mai repede, eram capabil să trec și prin foc”. El a adăugat că nu și-a pierdut încrederea și crede că fiica sa este în viață.



„Ce mă căiesc eu este pentru că am trecut la o stradă de ea - noi am fost pe Decebal, ea a fost pe Craiovei. Asta mă voi căi toată viața mea, dacă e să nu o găsesc”, a mai spus el.



Într-un interviu la Antena 3, Ioan Măceșanu a povestit că familia s-a alarmat în momentul când Alexandra, care plecase dimineața la Caracal, nu a mai răspuns la telefon. „Soția mea mi-a că nu răspundea la telefon. Ne-am dat seama că e ceva. Telefonul a fost închis”, a spus el.



A mers la Poliție, miercuri, în seara dispariției, pe la ora 20:30. Întrebat dacă el consideră că din acel moment trebuiau să înceapă căutările, a răspuns că așa ar fi trebuit, dar „zic (polițiștii-n.r.) că o să apară, că așa sunt fetele”.



Chiar dacă a fost în timpul zilei de joi la două adrese la care s-au făcut perchezițiile, Ioan Măceșanu a fost chemat să asculte vocea din apelul la 112 abia la ora 23. „Poate au fost prea duri s-o găsească, poate le-a scăpat”, a încercat să explice el situația. După acel moment, a precizat, a stat la poliție până în jurul orelor 2-3 dimineața când a fost rugat să plece acasă și să revină la ora 5.



Ulterior el a precizat că la percheziția de la domiciliul lui Gheorghe Dincă nu a participat, fiind în timpul acesteia în sediul Poliției.



Ioan Măceșanu a povestit că Alexandra era un copil vesel, muncitor, învăța bine și visul ei era să devină polițistă.



„Știu că e o fată puternică. Dacă o dată a sunat la 112, cred că va mai suna o dată”, a mai spus el, convins că fiica sa este în viață.



Apel din fața Poliției



Ulterior, el a făcut un apel, din fața Poliției de la Caracal, cerând celor celor „care au luat-o să o aducă”.



„Vreau să fiu lăsat în pace și eu și familia mea. Vreau să le mulțumesc celor care s-au implicat în acest caz, care caută, cercetează în continuare. Cei care au luat-o, să o aducă ca să ne reluăm viața pe care o aveam înainte. Nu mă interesează cine a luat-o, dacă o aduce”, a spus el



Alexandra Măceșanu a dispărut miercuri, 24 iulie. A doua zi, a sunat de trei ori la 112 să ceară ajutorul. Poliția a descins la adresa unde Alexandra fusese sechestrată abia 19 ore mai târziu. Proprietarul, Gheorghe Dincă, a recunoscut în fața procurorilor că a ucis-o și a incinerat-o. Deocamdată la locuința acestia nu s-au găsit decât fragmente de oase calcinate, dinți și bijuterii ale Alexandrei în cenușă cernută. Se așteaptă ca INML să prezinte vineri rezultatele probelor ADN.

