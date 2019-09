Viorica Dăncilă: „Nu ne temem de nimic! Am situația sub control!”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că are situația sub control și a ținut să transmită că ia în calcul și restructurarea Cabinetului, după plecarea ALDE de la guvernare.

„Vreau sa sublinez un lucru esential. Ca premier voi face tot ce imi sta in putinta si in atributii sa asigur buna functionare a institutiilor statului si a tarii. Am aceasta situatie sub control, vreau sa fie clar!”, a dat asigurări premierul la începutul ședinței de guvern.

Dăncilă a continuat cu reproșurile la adresa președintelui Klaus Iohannis. L-a acuzat de „abuz constituţional şi de putere” pentru că nu a semnat numirea miniștrilor interimari.

”Nu ne temem de nimeni și luăm în calcul restructurarea Guvernului în Parlament (...) Refuzul de a numi miniștrii interimari e un abuz constituțional și de putere pe care domnul președinte Iohannis își permite să îl facă la adăpostul imunității funcției. CCR a stabilit că președintele nu are niciun drept să refuze aleatoriu miniștrii interimari. Aceștia trebuie numiți până când Guvernul face remanierea”, a mai spus Viorica Dăncilă.

În acest sens, Dăncilă a invocat decizia nr. 875 a Curții Constituționale din 2018, care a stabilit că președintele nu are dreptul să refuze aleatoriu numirile miniștrilor interimari.

Guvernul Dăncilă se află la mâna ALDE după ce liberalii s-au înțeles cu cei de la Pro România pentru susținerea moțiunii de cenzură. În total, PNL, USR, PMP, UDMR și Pro România au 212 de parlamentari. Opoziția a anunțat că va depune moțiunea doar când vor fi strânse 233 de semnături.

Astfel, mai sunt necesare cel puțin 20 de voturi din ALDE pentru a trece moțiunea de cenzură. ALDE are, în total, 31 de parlamentari.

