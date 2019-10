Ziua Z pentru Guvernul Dăncilă. Trece sau nu moțiunea de cenzură?

Moțiune de cenzură octombrie 2019. Moţiunea de cenzură ”Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!” a fost citită joia trecută în plenul Parlamentului, votul fiind programat pentru joia aceasta, la ora 10:00.

Dezertările de ultimă oră nu produc îngrijorare în tabăra Opoziţiei. Negocierile continuă în ritm alert. Potrivit unor surse parlamentare, liberalii negociază la rândul lor cu alți parlamentari din tabăra PSD care nu au fost luaţi în calcul până acum.

Calculele Opoziției de a dărâma guvernul Dăncilă au fost aruncate în aer de ultimele mișcări din Parlament.

Fostul deputat ALDE Remus Borza anunţă relansarea unei formaţiuni politice care să vină în sprijinul Executivului. Fostul consilier al premierului se laudă că îi vor veni alături 15 parlamentari, mulți dintre ei semnatari ai moțiunii. Şi aceasta nu e singura veste proastă pentru PNL.

Cei doi deputați PSD fugiți zilele trecute la Pro România au anunțat că revin în partidul de guvernământ. Pentru a fi sigură că nu vor fi trădări la vot, Viorica Dăncilă a convocat în această seară o întâlnire cu toți parlamentarii PSD

Cine a schimbat oficial tabăra?

Horia Nasra - deputat - a revenit în PSD, după ce săptămâna trecută a trecut la ProRomânia

Cornel Itu - deputat - a revenit în PSD, după ce săptămâna trecută a trecut la ProRomânia

Oana Bîzgan - deputat independent, a semnat moţiunea, va lipsi la vot (în delegaţie la Londra)

Alți posibili dezertori

Sorin Bota - deputat PSD - a semnat moţiunea, nu este convins că o va şi vota

Bădulescu Dorin - fost deputat PMP, ALDE, a semnat moţiunea

Moțiune de cenzură octombrie 2019. Liberalii se bazează pe 244 de voturi

Potrivit ultimelor calcule, liberalii se bazează pe 244 de voturi. Asta înseamnă că au cu 11 voturi mai mult numărul necesar de voturi pentru a răsturna Guvernul Dăncilă.

Ludovic Orban a declarat că în prezent toate formaţiunile politice care s-au angajat în susţinerea acestui demers sunt mobilizate la maximum pentru a asigura succesul moţiunii de cenzură".

Deşi UDMR nu va vota la vedere, liderul PNL a afirmat că nu are nicio emoţie în privinţa votului pe care îl vor da parlamentarii UDMR.

Acesta mai spune că are semnale că Guvernul încearcă prin diverse negocieri să împiedice votarea moţiunii şi a atras atenţia PSD că „reprezintă o infracţiune să ofere bani unor parlamentari pentru a le schimba poziţia politică pentru moţiune".

Moțiune de cenzură octombrie 2019. Dăncilă este convinsă că nu va pleca de la Guvern

De cealaltă parte, premierul Viorica Dăncilă este convinsă că nu va pleca de la Palatul Victoria. Viorica Dăncilă a declarat că nu are emoţii în ceea ce priveşte moţiunea de cenzură şi a afirmat că se bazează pe oamenii de bună-credinţă care ştiu ce înseamnă stabilitate în România.

„Sunt destui colegi și deputați de la alte partide politice care își dau seama că, în fond, stabilitatea în România și modul în care ne raportăm la această moțiune este foarte importantă pentru România și pentru români. Dincolo de lupta politică trebuie să vedem și mai departe. Cred că asta nu au învățaț unii lideri politici”, a spus șefa PSD.

Moțiune de cenzură octombrie 2019. Propunerea Opoziției: un guvern cu 15 ministere

Potrivit textului moțiunii, Opoziția va propune un guvern suplu, format din maximum 15 ministere, după demiterea Cabinetului Dăncilă și ”investiții publice majore”.

”Această moţiune de cenzură porneşte de la o realitate incontestabilă. Guvernul nu mai are majoritate parlamentară şi nu mai are legitimitatea politică pentru a guverna ţara. În orice democraţie funcţională, atunci când Guvernul nu mai are susţinerea Parlamentului, prim-ministrul îşi dă demisia, fără să mai aştepte depunerea unei moţiuni de cenzură. Cel mai firesc ar fi fost ca Guvernul Dăncilă să plece imediat după votul din 26 mai, atunci când românii au dat cea mai zdravănă lecţie acestui guvern care a acţionat împotriva intereselor generale ale ţării, împotriva românilor”, se arată în debutul moțiunii de cenzură.

Moțiune de cenzură octombrie 2019. Cozmin Gușă, analiză privind moțiunea de cenzură

Consultantul politic Cozmin Gușă a făcut o analiză amplă privind rezultatul moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Viorica Dăncilă, explicând, totodată, cine sunt câștigătorii și cine sunt perdanții, în ambele scenarii.

În contextul permutărilor și negocierilor de ultimă oră care se fac înaintea moțiunii de cenzură de mâine, Cozmin Gușă a început analiza astfel: "Cred ca suntem datori, totusi, avand in vedere ca la Realitatea ne ocupam de politica si dam mereu informatii si prognoze, sa facem in primul rand o prognoza si apoi sa prezint, in functie de scenariul castigator, cine sunt castigatorii si perdantii".

Moțiune de cenzură octombrie 2019. Cozmin Gușă: "55 la suta, motiunea trece si 45 la suta nu trece"

Consultantul politic a continuat: "Dupa toate analizele pe care le-am facut si vazand ce s-a intamplat in ultimele 48 de ore, eu consider, sigur, ochiometric, cu o anumita aproximatie, dar fiind fizician pot sa fac destul de bine aproximatiile, ca prognoza corecta pentru maine este in felul urmator: 55 la suta, motiunea trece si 45 la suta, motiunea nu trece.

Moțiune de cenzură octombrie 2019. Erau sanse mai multe in urma cu 24-48 de ore, insa, pana la urma, prin miscarile de racolare de parlamentari sau de regrupare, sansele sunt acum asa cum le-am spus: 55 la suta motiunea trece si 45 la suta motiunea nu trece".

"Acum, sigur, trebuie sa vedem si ce s-a intamplat. Pe de o parte, in tabara motiunii, nu am ce sa fac, trebuie sa il apreciez pe Ludovic Orban, care in ultimele doua luni a dus o munca de anduranta, si pe blocuri politice, si la firul ierbii, cu parlamentarii, pentru ca sa asigure majoritatea. Pe de alta parte, un grup din PSD, inca favorabil ramanerii la guvernare, pentru ca nu este unanimitate acolo, a recuperat foarte mult prin influenta si negocieri in ultimele zile, ajutand-o pe Viorica Dancila sa recupereze si sa poata sa spere in continuare la scaunul ei de prim ministru", a completat Cozmin Gușă.

Moțiune de cenzură octombrie 2019. Cine sunt câștigătorii și perdanții în cazul în care moțiunea trece și în cazul în care nu trece

Patronul Realitatea TV a explicat apoi cine sunt câștigătorii și cine sunt perdanții în ipoteza în care moțiunea trece.

"In varianta in care motiunea trece, evident, castigatorii de etapa sunt Klaus Iohannis si Ludovic Orban, cei care si-au asumat pe fata daramarea guvernului Dancila. Iar Ludovic Orban a muncit foarte mult pentru asta, cum spuneam mai devreme.

Insa exista si un castigator implicit, care se numeste Dan Barna, bineinteles statul paralel. Pentru ca in aceasta varianta i se deschide partia pentru a accede in turul doi, de unde poate sa ii creeze mari probleme lui Klaus Iohannis, mult mai mari decat i-ar pune Viorica Dancila", a spus Cozmin Gușă.

Moțiune de cenzură octombrie 2019. Apoi a adăugat: "Cine sunt perdantii? Perdantul clar este Viorica Dancila si grupul din jurul ei. Bineinteles, si PSD, care va avea sanse minime sa isi duca propriul candidat in turul II si atunci vor aparea in calitate de perdant la finalul acestei campanii. O Viorica Dancila fara insemnele de prim ministru va insemna mult mai putin in campanie. Nu este genul de candidat care sa stie sa se victimizeze si nici nu este asistata corespunzator. Eu i-am mai transmis de la distanta Vioricai Dancila ca, daca vrea sa faca ceva, trebuie sa isi concedieze consilierii formali si informali, lucru care nu s-a intamplat".

