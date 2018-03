Cezar Preda își anunță retragerea din viața politică

Preda şi-a amintit cu drag de PDL, despre care a lăsat să înţeleagă că ''este partidul lui''.



''Partidul meu (PDL, n.r.) a murit. Eu am muncit cu drag în politica asta. Am şi greşit foarte mult, dar greşelile mele nu au fost greşeli pe care le conştientizam în momentul în care le-am făcut'', a spus Preda.



Întrebat de jurnalişti dacă PNL este partidul lui, Cezar Preda a spus: ''PNL este partidul meu, prin fuziune''.



''Când am spus că sunt la ultimul mandat este ceea ce cred eu că trebuie să fac acum. Şi nu-i vorba de Dâmboviţa, n-am venit să plec aici, ci am venit să îmi fac treaba. Cred că pot să mă duc şi la pensie. Acum vă spun că nu intenţionez să mai candidez. Împlinesc anii de pensie. Cred că pot să fac şi alte lucruri (...). Eu nu doresc să candidez pentru vreun post. Eu sunt parlamentar, aşa cum se spune în politica românească, la ultimul mandat. Îmi ajunge'', a adăugat parlamentarul liberal.



Acesta şi-a arătat nemulţumirea şi faţă de modul cum PNL a reacţionat când a fost ales, în luna ianuarie, preşedinte al Grupului Partidului Popular European din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.



''Mă duc la pensie, am treabă la Consiliul Europei. Aţi văzut, partidul meu o săptămână nici nu a vrut să dea ştirea că unul dintre membrii acestui partid a luat cea mai înaltă funcţie pe care putea să o ia vreodată'', a mai spus deputatul liberal Cezar Preda.



Acesta s-a referit şi la neînţelegerile pe care le are cu actuala conducere a PNL Dâmboviţa, respectiv cu preşedintele organizaţiei, Marius Caraveţeanu.

