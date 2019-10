Cristina Tarcea și Livia Stanciu, vizate de o anchetă la secția specială

Dosarele celor doua, formate ca urmare a plangerilor depuse impotriva lor, au fost conexate, activitatea de urmarire penala, afla in prezent in faza in rem, urmand sa se efectueze in cauza nr. 121/P/2018.

Una dintre plângeri este semnată de Nicolae Marin, însă este doar o coincidență de nume cu cel al șefului interimar al secției pentru anchetarea magistraților.

Existenta unui dosar la SIIJ in care sunt vizate Cristina Tarcea si Livia Stanciu a fost confirmata chiar de catre SIIJ, printr-un raspuns acordat, in 27 septembrie 2018, de adjunctul sectiei Nicolae Marin, autorului uneia dintre plangerile penale depuse impotriva fostelor sefe ale ICCJ:

“In referire la cererile dvs. inregistrate pe rolul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, va informam ca dosarul nr. 603/P/2019 are ca obiect plangerea penala pe care ati formulat-o impotriva magistratilor judecatori Tarcea Cristina si Stanciu Livia, sub aspectul comiterii infractiunii de abuz in serviciu, prev. de disp. art. 297 alin. 1 Cod penal, intrucat, in calitatile de fosti presedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, au incalcat dispozitiile legale cu privire la constituirea completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin aceasta 'au adus vatamari grave, atat actului de justitie, cat si partilor procesuale din cauzele judecate din completurile de 5 judecatori', scrie Luju.ro

Dosarul nr. 603/P/2019 a fost reunit la dosarul nr. 1212/P/2018 al aceleiasi sectii, urmarirea penala fiind efectuata in aceasta din urma cauza”.

loading...