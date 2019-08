Dezvăluire-bombă a unui MARTOR. "Alexandra nu este omorâtă. Am văzut cum au mutat-o, legată, cu altă maşină"

Bărbatul a explicat de ce nu a sunat la Poliţie.

"Nu este omorâtă. Fata a fost transfertă de domnul psihopat. Vă spun asta pentru că eu am fost cu vacile pe câmp, în timpul acela, joi după-amiază și am văzut trei mașini. Fata a fost transferată de trei persoane care o țineau legată. Erau în spatele casei lui Gheorghe Dincă. N-am sunat la Poliție, că n-am avut telefon atunci. Nu sun la poliție pentru că am fost amenințat", a declarat bărbatul într-o intervenție în emisiunea Acces Direct.

Felix Bănilă, procurorul-șef DIICOT , a anunțat, miercuri, că Gheorghe Dincă va fi testat cu aparatul poligraf, bărbatul dându-și consimțământul pentru acest lucru: "Da, urmează să fie testat, avem și consimțământul dat de inculpat în acest sens".

