Fenomen periculos la Craiova. Întregul oraş a fost acoperit de un nor de cenuşă

Mai multe persoane au filmat fenomenul periculos şi au postat imaginile pe Facebook, iar autorităţile au fost înştiinţate.

Cu toate acestea, nu s-a găsit o soluţie până în prezent.

Reprezentanţii Gărzii de Mediu Dolj au cerut sprijinul prefectului judeţului Dolj pentru intermedierea organizării unei şedinţe comune cu administraţia Complexului Energetic Oltenia, după ce nici dialogul şi nici amenzile repetate nu au avut rezultatul scontat în cazul norilor de cenuşă care sunt purtaţi peste casele şi grădinile oamenilor din Mischii şi Şimnic de fiecare dată când bate vântul.

Între timp, oamenii continuă să facă sesizări, gospodăriile fiindu-le efectiv acoperite de un strat generos de cenuşă atunci când bate vântul.

Imaginile cu un astfel de fenomen au apărut şi pe facebook, fiind vizualizate de mii de oameni.

"Când bate vântul, automat, mă gândesc la acest depozit de cenuşă cunoscut sub denumirea Valea Mânăstirii. Cetăţenii continuă să facă sesizări dar efectiv noi nu ştim prin ce pârghii să mai intervenim. Am stat de vorbă, am dat amenzi, dar se pare că degeaba. Am ajuns şi eu în zona respectivă, am fost la faţa locului şi am văzut cum pur şi simplu cenuşa ajunge în interiorul locuinţelor. Ştim că s-au făcut investiţii aici, pe partea de instalaţii, pe emisiile în atmosferă şi pe depozitarea cenuşii. Cenuşa pleacă din CET II sub formă fluidă în proporţie de unu la unu, la care se adaugă un catalizator, care are rolul de a întări această cenuşă. Dacă acest procedeu s-ar respecta întocmai, nu ar trebui să mai apară un astfel de fenomen. Trebuie stopat acest fenomen de spulberare a cenuşii din depozit. De aceea vă solicit, domnule prefect, să găsim un dialog la nivel de Minister, la nivelul Complexului Energetic Oltenia pentru a stabili un plan de intervenţie. Nu ştim, efectiv, ce să le mai spunem oamenilor care locuiesc în acea zonă", a explicat comisarul şef al Gărzii de Mediu Dolj, Gheorghe Călinoiu.

