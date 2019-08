Secretarul de sat care s-a aflat la comanda ministerului de interne în data de 10 august a fost schimbat din funcție

În funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost numit Daniel-Dumitru Chirilă, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dăncilă publicată luni în Monitorul Oficial.

Totodată, premierul a decis numirea lui Pandelea Pelmuş în funcţia de secretar general al MAI în locul lui Bogdan-Mihai Ivănescu.

În noiembrie 2018, Nucu Marin a fost promovat, vineri, de președintele Klaus Iohannis, fiindu-i acordat gradul de general de brigadă cu o stea.

În 2018, Nucu Marin a fost audiat de procurori în calitate de martor în dosarul violențelor jandarmeriei împotriva manifestanților din 10 august.

Potrivit ziare. com, în data de 10 august trebuia sa aiba loc o sedinta cu factori de decizie ai administratiei locale, ai guvernului si ai Jandarmeriei in ce priveste protestul din Piata Victoriei, sedinta care nu a mai avut loc. In locul lui Carmen Dan, care era in concediu, era lasat la MAI secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin.

Tag-uri:

loading...