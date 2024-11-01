Abrudean: E important ca toate partidele, inclusiv PSD, să respecte acordul de coaliție

| 24 mar, 19:17

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, că tensiunile din coaliție slăbesc capacitatea Guvernului de a se concentra pe prioritățile oamenilor, menționând că este important ca toate partidele, inclusiv PSD, să respecte acordul de coaliție și, dacă cineva va provoca o criză guvernamentală, trebuie să își asume consecințele.

 

'Oamenii sunt îngrijorați de viitor. Se uită la un război la granițele Europei, la prețuri care cresc, la un stat care a cheltuit ani de zile pe datorie și acum încearcă să îndrepte lucrurile - și vor să știe că există un Guvern care gestionează situația cu cap, nu unul paralizat de propriile certuri interne. Sunt interesați de un Guvern care funcționează și care livrează', a scris Abrudean pe Facebook.
El a menționat că 'România are astăzi un Guvern care a adoptat un buget, a declarat stare de criză pe piața carburanților și încearcă să avanseze reforme pe care nimeni nu a avut curajul să le înceapă în ultimii ani'.
'Asta se întâmplă pe fondul unui context internațional extrem de complicat, al unui deficit bugetar moștenit și al unor presiuni reale pe PNRR', a adăugat președintele Senatului.
Partidul Național Liberal susține acest Guvern și această direcție - stabilitatea finanțelor publice, securitatea energetică, eficiența în administrație, absorbția fondurilor europene, o economie competitivă. Sunt priorități pentru cetățeni, nu pentru partid, a mai arătat liberalul.
'Tensiunile nu fac altceva decât să slăbească capacitatea Guvernului de a se concentra pe aceste priorități. E important ca toate partidele, inclusiv PSD, să respecte acordul de coaliție. Dacă cineva va provoca o criză guvernamentală trebuie să își asume consecințele', a susținut președintele Senatului.
Luni, Biroul Politic Național al PNL a adoptat o rezoluție în care arată că partidul susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan și cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat tot luni că în 20 aprilie va avea loc consultarea internă în partid cu privire la ieșirea sau nu de la guvernare.

 

