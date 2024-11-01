Abrudean: PNL nu acceptă ca un partid din coaliție să-i dicteze premierul

Abrudean a spus că, până în prezent, coaliția a funcționat la vot și vrea să creadă că va funcționa în continuare în parametrii normali.

'Românii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă la vot. Am mai spus acest lucru. În afară de declarațiile politice ale fiecăruia, pe care evident că nu le poate nimeni controla, e până la urmă dreptul fiecărui lider politic se declare ceea ce consideră, totuși ținând cont că declarațiile sunt monitorizate, inclusiv de partenerii noștri externi și contează foarte mult, inclusiv în ratingul de țară, asupra căruia suntem evaluați constant, contează ceea ce se întâmplă în Parlament. În Parlament a trecut bugetul României cu o majoritate importantă de voturi, cu discuțiile, tensiunile aferente, dezbaterile, negocierile - cum vreți să le spunem. Deci, coaliția funcționează la vot, atât în ceea ce privește bugetul, atât în ceea ce privește moțiunile simple, moțiunile de cenzură care au existat până în prezent. A funcționat. Vreau să cred că va funcționa în continuare în parametrii normali', a afirmat Abrudean, întrebat despre organizarea referendumului în PSD privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare și ce ar trebui să înțeleagă românii.

El a adăugat că vor fi în continuare discuții interne, dezbateri și tensiuni, dar este nevoie de stabilitatea țării.

'Cu siguranță nu vom scăpa de discuțiile interne, dezbateri, tensiuni, oarecum normale pentru o coaliție formată din patru partide, dar cred că e vorba de responsabilitate aici, pe care fiecare partid din această coaliție vreau să cred că o are, asupra a ceea ce facem cu România. Am aprobat bugetul țării mai târziu, dar l-am aprobat. E un pas important pentru a menține stabilitatea, pentru a continua reformele și pentru a ne încadra în țintele pe care ni le-am propus, inclusiv deficit, creștere economică, inflație, tot ceea ce prevede acest buget, despre asta este vorba. Restul - nu vreau să comentez declarațiile nimănui, pentru că nu e treaba mea să o fac. Aș prefera să avem mai puține declarații politice, mai multe acțiuni pentru menținerea stabilității României', a mai spus Abrudean.

Președintele Senatului a arătat, referitor la faptul că PSD ar dori să rămână la guvernare fără Ilie Bolojan, că PNL nu acceptă să-i dicteze premierul.

'PNL a spus de la începutul acestei discuții că nu acceptă ca niciun partid din această coaliție să dicteze asupra premierului sau asupra miniștrilor liberali care sunt susținuți de PNL din această coaliție. Rămâne această poziționare fermă, mai ales în privința premierului. Nu există nicio situație în care Partidul Național Liberal să accepte ca oricare partid din coaliție să-i dicteze premierul, că ne place, că nu ne place. Este premierul României, aprobat în Parlament, în această coaliție, avem un protocol, care spune foarte clar niște lucruri, despre asta este vorba: despre a ne respecta angajamentele luate, în primul rând, în coaliție și apoi, sigur, în fața Parlamentului și a românilor', a precizat Mircea Abrudean.

Întrebat dacă Ilie Bolojan are susținere totală în PNL, Abrudean a spus: 'absolut, fără echivoc'.

'Cu siguranță, informații au fost, vor mai fi critici, au fost și vor mai fi, dar când vine vorba de susținerea premierului Ilie Bolojan, lucrurile sunt cât se poate de clare: o majoritate covârșitoare din Biroul Politic Național a votat pentru încrederea acordată în continuare președintelui Partidului Național Liberal, premierul României, Ilie Bolojan. Nu s-a schimbat nimic', a adăugat acesta.

Despre abordarea PSD că premierul Ilie Bolojan este 'userizat', președintele Senatului a replicat că trebuie întrebați social-democrații în acest sens.

'Nu am văzut elemente care să mă ducă la această concluzie. Eu cred că Ilie Bolojan și-a făcut treaba pentru România. Nu și-a făcut-o nici pentru PNL, nici pentru USR. A făcut ceea ce și-a propus, a dat dovadă de onestitate, de transparență și de fermitate. Și iată că rezultatele se văd, important este ca și românii să resimtă rezultatele, că despre asta este vorba. Este un context complicat din toate punctele de vedere și cu atât mai mult e nevoie de această stabilitate de care tot discutăm și care, din fericire, există. Din declarații mai puțin, dar din fapte și din voturi ea există. Eu la asta mă raportez', a subliniat Abrudean.

În legătură cu acuzațiile din PNL că Bolojan ar fi mai apropiat de USR, Abrudean a răspuns: 'Cu siguranță nu sunt primii, nici ultimii'.

'În Partidul Național Liberal, de-a lungul istoriei, au existat întotdeauna voci critice, asta este structura partidului nostru, nu este nicio noutate. Dar, în afară de a critica, atunci când a fost vorba de a vota pentru susținerea premierului sau a programelor propuse de premier, reforme și tot ceea ce ar putea însemna asta, n-au existat voci critice', a mai spus președintele Senatului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că s-a stabilit data de 20 aprilie pentru consultarea internă cu privire la ieșirea sau nu de la guvernare. El a precizat că PSD nu poate cere explicit înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de premier, ci poate doar să decidă 'dacă mai participă sau nu într-un Guvern condus de Ilie Bolojan'.

