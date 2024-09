Adina Vălean: Nu am fost la Consiliul Naţional al PNL, chiar m-am gândit dacă nu ar fi trebuit să fiu invitată

Despre alegerile prezidenţiale, ea a arătat că în acest moment toţi au şanse destul de bune, rămâne de văzut cum vor parcurge aceste două luni si care va fi sprintul de final, cine va reuşi să facă o diferenţă înainte de alegeri.

”Nu am fost la Consiliul Naţional al PNL, chiar m-am gândit dacă nu ar fi trebuit să fiu invitată. M-or fi invitat şi nu a ajuns invitaţia. Nu ştiu care a fost componenţa delegaţiilor”, a spus Adina Vălean în emisiunea România Politică de la Prima News.

Întrebată dacă îl va vota pe Nicolae Ciucă, la prezidenţiale, Adina Vălean a spus: ”Nu asta este întrebarea, dacă îl votez eu pe Nicolae Ciucă la alegerile prezidenţiale. Întrebarea este ce va face domnul Ciucă să fie votat de cât mai mulţi cetăţeni, nu din obligaţie, că membrii de partid au obligaţia să susţină propriul candidat, dar sper să fie atât de convingător încât să reuşească să fie votat, pentru că există încredere în el. Din pasiune şi nu din obligaţie, mi-ar plăcea”.

Întrebată dacă naşte pasiune Nicolae Ciucă, Vălean a spus: ”Mai sunt două luni, cine ştie, poate”.

Adina Vălean a precizat că nu are nicio relaţie cu Nicolae Ciucă.

Ea a arătat că atunci când a fost numit premier Nicolae Ciucă, a avut o bilaterală cu Bulgaria, pe transport, şi a fost invitată să participe.

”Chiar mi-am făcut speranţe mari, wow, vom colabora foarte bine. După aceea, să spunem că probabil politica internă a prins PNL-ul în ghearele ei, reducând interesul pentru politica europeană pentru că, de câte ori am încercat să am o conversaţie pe teme europene, ca să fiu sinceră, ea nu a fost nici consistentă, nici finalizată într-un fel. Deci nu am avut practic un interlocutor la PNL, pentru temele europene cu care eu am lucrat”, a menţionat Vălean.

Despre şansele lui Nicolae Ciucă să intre în turul doi, Adina Vălean a spus că ea crede că ”toţi au şanse să intre în turul doi”.

Despre Mircea Geoană, Adina Vălean a subliniat că a lucrat bine cu acesta ca secretar general adjunct al NATO.

”Eu am lucrat bine cu Mircea Geoană, pentru că partea portofoliului meu a fost mobilitatea militară. Asta înseamnă că am finanţat o parte din lucrările de infrastructură care să fie folosită şi pentru transportul de trupe sau echipamente. Am lucrat aproape cu NATO iar el a ţinut destul de bine legătura asta instituţională cu Comisia, cu Parlamentul”, a completat fostul comisar European.

”Vreau să zic că am lucrat oricum mai mult decât cu preşedintele PNL”, a mai spus Vălean.