Adrian Câciu, după ce Ciucă l-a atacat privind gradul de absorbţie a fondurilor europene: Nu cred că internalizează atacurile

Ministrul Fondurilor Europene a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News despre afirmaţiile lui Nicolae Ciucă privind gradul de absorbţie a fondurilor europene că este vorba de ”o afimaţie de campanie”.

”S-a identificat o problemă, am înţeles, după trei ani în care domnul Ciucă a fost premier şi, după care, membru al coaliţiei. E bine că se identifică probleme (..) La finalul acestui an o să avem în jur de 9% sau 10% absorbţie”, a spus Câciu.

El a arătat că ”şi-ar fi dorit să preia o absorbţie, pe exerciului 2021-2027, undeva la 30%”. ”Am luat-o la zero. Zero apeluri, zero proiecte depuse, zero contracte”, a completat ministrul. Adrian Câciu a mai spus că la acest moment, 58% din valoarea alocată României este scoasă pe masă”. ”Proiecte depuse sunt de aproape 60 de miliarde, peste alocarea României, contracte semnate de 22 de miliarde de euro şi în conturile României deja 1,4 miliarde de euro, iar plăţile făcute către beneficiari de încă 1,4 miliarde de euro”, a precizat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

”Nu o să dau neapărat o replică, eu sunt adeptul politicii pragmatice. Observ o serie de candidaţi care par extratereştri. Am văzut cum şi domnul Geoană vine dintr-un alt neant şi ne explică cum e mai bine pentru România. (..) Pe oameni nu poţi să îi minţi. Oamenii văd şantierele deschise, văd că s-a dat drumul la proiecte, suntem în situaţia de supracontractare şi pe proiectele de apă-canal”, a mai arătat Câciu.

Întrebat despre cum vede atacul lui Nicolae Ciucă, Adrian Câciu a spus: ”Domnul Ciucă este din punctul meu de vedere în regulă, ca om. L-am cunoscut, mi-a fost şef, eram ministru de Finanţe, dânsul era prim-ministru. Mie mi se pare că în mare parte consultaţii care îi spun că ar merge o astfel de abordare, că va fi una prielnică pentru dânsul, eu nu pot decât să transmit următorul mesaj, pentru că am fost în campanie la locale, orice atac la PSD sau la vreun ministru PSD nu va aduce voturi în plus pentru PNL, asta trebuie să înţeleagă domniile lor. În rest, suntem în campanie, nu facem tango, poate şi noi mai atacăm câteodată anumiţi colegi liberali, dar face parte din acest ansamblu”, a arătat el.

”Eu nu sunt de acord cu acest ansamblu, eu nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos, eu sunt mai bun, tu eşti mai puţin bun. Oameni buni, dacă noi nu înţelegem că România nu poate să înainteze decât dacă vom fi împreună şi că suntem toţi parte a unui proces, atunci o să continuăm în astfel de dezbateri”, a arătat el.

Ministrul Fondurilor Europene a precizat că este convins că Nicolae Ciucă nu ar fi venit cu aceste atacuri dacă nu erau alegerile prezidenţiale.

”Eu sunt convins că nu, pentru că îl ştiu. (..) Nu cred că internalizează foarte bine domnul Ciucă aceste atacuri. Nu e tipul de om, să fie un om agresiv, dar asta e campania electorală”, a completat el.

Fostul premier Nicolae Ciucă a reclamat faptul că din actualul exerciţiu 2021-2027 au fost atrase mai puţin de 3% din fondurile europene pe care România le are la dispoziţie. El afirmă că PNL a fost partidul care, aflat la guvernare, a atras cele mai multe fonduri europene.