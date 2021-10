Afla cum poti avea casa mult visata chiar de Revelion

Un studio de videochat din Bucuresti precum Studio 20 le ofera modelelor beneficii unice si le ajuta sa isi cumpere casa mult visata. Alege un studio de top si vei reusi sa-ti indeplinesti toate visurile care pana acum ti se pareau imposibile.

Iata cum te poate ajuta Studio 20, cel mai bun studio videochat Bucuresti, pentru a-ti achizitiona o locuinta:

1. Iti ofera castiguri de pana la 10.000 de dolari pe luna

Ca model online, vei avea sansa sa castigi mii de dolari lunar. Activitatea din cadrul unui studio de videochat din Bucuresti este placuta si relaxanta, iar trainerii iti ofera tot suportul pentru a reusi in munca de model online.

Vei putea incasa pana la 10.000 de dolari pe luna si totodata vei invata cele mai folosite tehnici de seductie si ce subiecte de discutie sa abordezi cu membrii site-urilor de videochat,. Prin ambitie si perseverenta, succesul in acest domeniu va fi garantat!

2. Poti accesa credite fara dobanda

Alege cel mai bun studio de videochat din Bucuresti si ai acces la credite fara dobanda direct de la companie.

Acum poti avea apartamentul sau casa visurilor tale. Vei fi independenta si stabila financiar. Studio20 iti ofera oportunitatea de a fi model de videochat glamour, in orice oras mare din Romania, intre 16 Septembrie si 30 Octombrie 2021, si poti avea casa sau apartament in rate fara dobanda chiar in noaptea de Revelion!

Intre 16 septembrie si 31 octombrie orice model ce se angajeaza la Studio20 poate primi un apartament in rate cu 0% dobanda chiar pe 1 ianuarie 2022!

3. Vei beneficia de un comision de pana la 65% din incasari

La cel mai bun studio de videochat din Bucuresti te vei bucura in primele luni de activitate de un venit minim garantat de 1000 de dolari pe luna, iar apoi vei avea ocazia sa castigi mii de dolari lunar. La Studio 20 vei beneficia de un comision standard de 50% care poate ajunge pana la 65% din incasari cu ajutorul bonusurilor cumulative, astfel:

- 2% daca ai lucrat peste 90 de ore intr-un anumit interval de timp;

- 5% atunci cand lucrezi peste 100 de ore in acea perioada;

- 5% daca incasarile tale depasesc 10.000 de dolari in acel interval de timp;

- 5% in cazul in care ai implinit 12 luni la acest studio videochat din Bucuresti.

Primele doua bonsuri nu se pot cumula.

Un studio de videochat din Bucuresti poate fi un real ajutor pentru a-ti indeplini obiectivele. Incasarile mari, comisionul, posibilitatea de a avea propria locuinta si de a accesa credite fara dobanda te vor ajuta sa fii independenta financiar! Alege sa lucrezi ca model online si bucura-te de avantajele pe care le ofera acest domeniu!

Iata ce conditii trebuie sa le indeplinesti pentru a beneficia de aceasta oportunitate:

Pe langa training gratuit, cursuri de limba engleza, limuzina Studio20 si multe alte beneficii pe care le ofera Studio20, acum modelele au ocazia de a-si achizitiona rapid o casa sau un apartament in rate cu dobanda zero Studio 20 iti ofera sansa de a avea locuinta pe care ti-o doresti, si mai mult de atat, impreuna cu managerul de studio, vei face un plan financiar in care poti vedea cat de repede poti plati ratele si de cate ore ai nevoie pentru a-ti realiza visul.

Incepi prima logare la oricare din sediile Studio20 din Romania intre 16 si 30 Octombrie 2021.

Pana pe 31 Decembrie 2021 faci o medie de minim 3000 de euro pe perioada si 20000 de euro total sales (te ajutam noi, daca te tii de program). Managerul studioului va analiza castigurile tale din primele 3 luni si impreuna veti realiza un plan pentru viitor.

Pe 1 ianuarie iti alegi o casa sau un apartament si noi ti-o cumparam in rate, valoarea si numarul ratelor fiind flexibila pentru ati permite sa scapi de ele cat mai rapid.

Daca iti doresti cu adevarat sa ai casa viurilor tale, dar ai chef de munca, contacteaza chiar acum unul din sediile Studio20.

Beneficiile pe care ti le poate oferi jobul de model videochat sunt veniturile mari, sansa de a invata despre oameni si cum sa comunici in avantajul tau in viata. Dar ce spui de o locuinta a ta de la Studio 20?

Studio20, cel mai bun studio de videochat din lume, ofera modelelor sale oportunitatea de a fi proprietarele propriei case si te ajuta sa iti rambursezi ratele pentru locuinta cat mai repede.

Care e valoarea maxima a casei? Valoare maxima depinde de venitul tau mediu ca rata sa fie sustenabila. Asta inseamna ca dupa ce platesti rata, sa iti ramana suficienti bani nu doar ca sa supravietuiesti, dar ca sa traiesti frumos in continuare.

Ce tip de locuinta iti poti cumpara? Impreuna cu un agent imobiliar, vom analiza care e casa pe care ti-o doresti si cum poti ajunge sa o ai. Noi recomandam o casa /apartament nou, gata finalizat, in care sa te poti muta cat mai repede.

Cum vei plati locuinta? Plata ratelor va fi extrem de simpla, la fiecare perioada de plata vei avea o parte a platii pe care o vei aloca direct ratelor pentru locuinta ta. Studio 20 este o companie ce are in prezent 350 de angajati permamenti si peste 1000 de modele. In prezent isi desfasoara activitatea in 33 locatii, din 6 tari (Romania, Statele Unite, Columbia, Ungaria, Cipru si Cehia), pe 3 continente (Europa, America de Nord si America de Sud). Studio20 a realizat o cifra de afaceri in 2020 de 35 de milioane euro. In Romania are locatii in toate orasele mari: Bucuresti, Cluj-Napoca, Oradea, Ploiesti, Brasov, Timisoara si Craiova.

