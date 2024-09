Alina Gorghiu:Nu este de acceptat ideea de praguri când vine vorba de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor

Ministrul anunţă toleranţă zero şi menţionează că legiuitorul asta a vrut să transmită prin textul de lege prin care a incriminat conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive.

Astăzi, am fost la penitenciarul Jilava. Am văzut aici mulţi, prea mulţi deţinuţi cu o viaţă distrusă din cauza drogurilor. Cu doi am stat astăzi de vorbă. Iar în spatele lor, sunt familii afectate. Dragii mei, drogurile nu te fac “high”, ci te aduc “low”. Aşa şi cu condusul. Nu este de acceptat ideea de praguri când vine vorba de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. Un om la volan care a consumat substanţe este un pericol”, a scris ministrul Justiţiei pe Facebook.

Alina Gorghiu continuă: ”Toleranţă zero! Legiuitorul asta a vrut să transmită prin textul de lege prin care a incriminat conducerea sub influenţa substanţelor psihoactive”.

”Eu şi colegii mei liberali am adus anul acesta 3 legi pentru a proteja tinerii de droguri: legea prin care traficanţii de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare, cea a înfiinţării ”Registrului traficanţilor” şi cea a înfiinţării a 8 centre regionale pentru tratarea consumatorilor”, precizează Gorghiu.