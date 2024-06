Anca Dragu: Masa caldă pentru 70% dintre elevi sper să fie dezideratul următorilor senatori

"A fost o deosebită onoare pentru mine să fiu preşedinte al Senatului şi îmi amintesc că în 2020 (...) primele cuvinte pe care vi le-am adresat atunci şi vorbeam despre respect, despre respectul pe care trebuie să îl arătăm unii altora, despre respectul cu care trebuie să îi tratăm pe cetăţenii care ne-au acordat votul, despre respectul pe care trebuie să îl arătăm principiilor fundamentale care trebuie, de altfel, să ne ghideze în fiecare zi. Au trecut câţiva ani şi pot spune că aici, în sala de plen a Senatului României, am învăţat foarte multe alături de dumneavoastră, de la dumneavoastră şi că am dezbătut subiecte serioase, am adoptat legi importante pentru România şi pentru români. Am un regret că am promis de aici de la tribuna Senatului că voi face ca programul masa caldă pentru elevi să fie extins de la 70% dintre elevii României. Dar sper ca, în următorul mandat, următorii senatori să ducă la îndeplinire acest deziderat", a spus Anca Dragu, în plenul Senatului, la şedinţa solemnă prin care s-au marcat 160 de ani de înfiinţarea acestui for legislativ.

Ea a amintit de discursul lui Octavian Fulop, un supravieţuitor al lagărului Auschwitz-Birkenau, susţinut în Parlament, în perioada cât actualul guvernator al Băncii Naţionale a Republicii Moldova a fost preşedinte al Senatului.

"Unul dintre momentele emoţionante din Senatul României în această perioadă a fost discursul pe care l-a susţinut domnul Octavian Fulop, unul dintre puţinii supravieţuitori ai lagărului Auschwitz-Birkenau. Domnul Fulop ne spunea atunci despre valoarea libertăţii şi că trebuie să apreciem libertatea, să luptăm pentru ea. Aş spune că trebuie să luptăm pentru toate valorile democratice, pentru instituţii democratice puternice şi că trebuie să fim foarte responsabili atunci când gândim politici pentru dezvoltarea sustenabilă a ţării", a subliniat Dragu.

Fostul preşedinte al Senatului i-a îndemnat pe politicieni să împartă puterea cu femeile.

"Nu vă fie frică să împărţiţi puterea cu femeile. În Parlamentul României ar trebui să avem o mult mai bună reprezentare a femeilor, pentru că în felul acesta societatea este echilibrat reprezentată şi subiecte care ţin foarte mult de zona socială ajung pe masa deciziilor", a adăugat Anca Dragu.