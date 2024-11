Andronache: Proiecte ale PNL aflate în procedură la Parlament sunt preluate în programul de guvernare al PSD

"Am observat o tendinţă foarte interesantă şi anume aceea ca proiecte pe care Partidul Naţional Liberal le propune în procedură legislativă să fie preluate şi să devină parte a programului de guvernare al PSD", a afirmat Andronache, la Parlament.

El a prezentat două exemple în acest sens, menţionând că sunt două proiecte legislative ale PNL, aflate în Camera Deputaţilor, care reglementează deja ceea ce propune PSD în programul de guvernare.

"Aceste două chestiuni sunt propuse spre reglementare în două proiecte legislative aflate aici în Camera Deputaţilor în procedură şi pe care noi le-am cerut de mai multe ori pe ordinea de zi a unor comisii. Din păcate, partenerul de guvernare s-a opus", a mai susţinut liderul deputaţilor PNL.

Andronache a menţionat că în programul de guvernare al PSD se vorbeşte despre impozit zero pe venit, inclusiv scutirea de asigurările de sănătate în timpul studiilor de licenţă şi masterat, arătând că există o iniţiativă liberală pe această temă, care mai trebuie să treacă de Comisia de buget şi de plenul Camerei pentru a deveni lege.

"Îi rugăm pe colegii noştri ca astăzi sau mâine în Comisia de buget-finanţe să voteze acest proiect, mai ales că şi l-au asumat prin viitorul program de guvernare. Ce sens are să aşteptăm nu ştiu câţi ani de zile ca această chestiune să devină lege, când am putea ca mâine sau cel târziu săptămâna viitoare această chestiune să devină lege şi anume toţi cei care desfăşoară studii, ucenicii, cei înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ liceal sau şcoală profesională acreditată în România, studenţii, studenţii doctoranzi aflaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată în România sau în orice altă ţară să poată beneficia de servicii medicale, dar fără plata contribuţiei la asigurări de sănătate. Deci, PSD, vă rugăm votaţi această lege pentru că nu are sens să aşteptăm să treacă alegerile, avem la îndemână procedura parlamentară în Camera Deputaţilor, cameră decizională", a spus Andronache.

El a mai spus că PSD îşi asumă în Programul de guvernare şi Programul Student First Company, o schemă de ajutor de stat, menţionând că există un proiect în acest sens iniţiat de preşedintele PNL, Nicolae Ciucă.

"Tot aşa avem în procedură la Camera Deputaţilor proiectul iniţiat de domnul preşedinte, domnul senator Nicolae Ciucă, proiect de lege pentru instituirea programului de finanţare investim în studenţii români din Diaspora - Studinvest (...) A trecut de Comisia de buget-finanţe şi mai sunt două comisii conduse de colegi deputaţi PSD. Le solicităm în mod expres ca săptămâna aceasta să întâlnească comisiile şi să dezbată acest proiect, cu aceeaşi motivaţie: ce sens are să aşteptăm nu ştiu câţi ani de zile pentru a deveni lege când ar putea să devină lege săptămâna viitoare", a mai spus Andronache.

"Iată proiecte, programe extrem de importante pe care cred eu că merită să le susţinem şi să le adoptăm prin vot final săptămâna viitoare, sunt proiecte liberale, nu trebuie să figureze într-un program de guvernare PSD, ci trebuie doar să se acorde votul pentru aceste proiecte. Dacă nu se va acorda votul, înseamnă că sunt doar minciuni electorale", a conchis Gabriel Andronache.