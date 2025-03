Antonescu, întrebat cu cine va fi în turul 2: Cu domnul Simion sau cu domnul Nicușor Dan; mai probabil cu Simion

El a fost întrebat, într-o conferință de presă, cu cine crede că va intra în turul al doilea.



'Nu știu, nu fac pronosticuri. Cu domnul Simion sau cu domnul Nicușor Dan. (...) Eu am spus că eu sau domnul Nicușor Dan vom deveni președinte. Asta este estimarea mea acum. Am văzut că nu toată lumea a înțeles, deși oamenii cu care am vorbit ieri în județul Dâmbovița au înțeles din prima. Afirmația că eu sau Nicușor Dan, unul dintre noi va fi președinte, nu este egală cu afirmația 'eu cu Nicușor Dan vom fi într-un doi'. E posibil și asta, dar cred că fie domnul Simion, fie domnul Nicușor Dan vor fi în turul doi, împreună cu mine. Nu știu care, mi se pare mai probabil cu domnul Simion', a declarat Antonescu.



Întrebat care dintre cei doi ar fi mai confortabil, acesta a răspuns că niciunul.



'Confortabil nu-i niciunul. Nu o spun doar așa cum se spune în sport când cineva serios dintr-o competiție sportivă nu subestimează adversarul. O spun pur și simplu pentru că în spatele acestor oameni, dacă vorbim de ei, pare a fi un număr simțitor, un număr semnificativ de alegători și nicidecum cred că subestimarea cuiva nu folosește nimănui. Nu există adversar confortabil', a adăugat candidatul Alianței 'România Înainte' la prezidențiale.

